Oziris Специалист

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Белоруссия поможет России реализовывать строительство АЭС по всему миру



Президент Белоруссии провёл плодотворную встречу с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.



Губернатор озвучил Александру Лукашенко планы по масштабным инвестициям в инфраструктуру области. На что Президент Белоруссии заявил, что для реализации таких масштабных инвестиций, нужно привлекать для работы в Россию белорусских специалистов. Особенно следует учесть предстоящий Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, во время которого Нижегородской области предстоит принимать иностранных гостей. И предварительные договоренности, о привлечении белорусских строителей на объекты Нижегородской области, уже достигнуты.



Совместная работа белорусских специалистов с нижегородскими из компании "Атомстройэкспорт", при возведении БелАЭС многому научила. И этот опыт будет востребован во многих будущих энергетических проектах. Президент Белоруссии пожелал, чтобы российские энергетические компании как можно активнее привлекали для своих работ специалистов из его страны. Ведь российские инвестиции и белорусские рабочие руки могут совместно трудиться над возведением атомных электростанций по всему миру, так прокомментировал свою встречу с губернатором из России, Александр Лукашенко.



Вместе с тем, глава Белоруссии подметил, что, не смотря на продуктивное сотрудничество двух стран, российские СМИ создают дополнительную напряжённость в отношении двух стран, посредством создания различных вбросов.



По мнению Александра Лукашенко, ряд российских СМИ постоянно рассуждают, кто кого обманул, что белорусская экономика опять на грани, и что белорусы просят у России экономической помощи. Но белорусы не попрошайки, а отличные рабочие и специалисты, и все российские компании об этом знают. Президент Белоруссии попросил российские СМИ лучше освещать совместную работу промышленных цепочек двух стран, указывая на то, что от 40 до 90 процентов материалов и комплектующих для продукции белорусской тяжёлой промышленности поступает России. Вот о чём нужно знать российскому зрителю.



Президент пояснил, что когда распался СССР, правительство двух стран подписывая союзный договор, решили не ломать сложившиеся народно-хозяйственные связи. За Республикой Беларусь, так же как и при СССР, осталось финишное производство, поэтому не стоит разрывать экономики двух стран друг от друга. Они взаимосвязаны.



При создании материалов и комплектующих для белорусского финишного производства, на российских предприятиях работает до 10 млн человек. Российские компании, помогая финишному производству, удерживая его на плаву, кормят 10 млн россиян, не оставляя их без работы. Нужно понимать, что если случаются какие-то экономические проблемы у России, то они отражаются и на Белоруссии, так как две экономики очень плотно переплетены.



Прокомментировал Александр Лукашенко и российские кредиты. За каждый кредит Белоруссия платит от 4,5 до 6 процентов годовых, и ни разу не позволяла себе просрочек платежей. Такие кредиты куда как выгоднее для России, чем инвестиции в казначейские облигации под 0,5 процента годовых. И гражданам России стоит знать, что РФ не является основным кредитором Белоруссии. Основным кредиторов является Китайская Народная Республика. Китайский банковский сектор предоставил кредитный лимит на 15 млрд долларов под совместные инвестиционные проекты. И самое главное, китайские власти ещё ни разу не упрекнули Белоруссию в том, что постоянно ей помогают.



Специально для mmgp.ru Президент Белоруссии провёл плодотворную встречу с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.Губернатор озвучил Александру Лукашенко планы по масштабным инвестициям в инфраструктуру области. На что Президент Белоруссии заявил, что для реализации таких масштабных инвестиций, нужно привлекать для работы в Россию белорусских специалистов. Особенно следует учесть предстоящий Чемпионат Мира по футболу в 2018 году, во время которого Нижегородской области предстоит принимать иностранных гостей. И предварительные договоренности, о привлечении белорусских строителей на объекты Нижегородской области, уже достигнуты.Совместная работа белорусских специалистов с нижегородскими из компании "Атомстройэкспорт", при возведении БелАЭС многому научила. И этот опыт будет востребован во многих будущих энергетических проектах. Президент Белоруссии пожелал, чтобы российские энергетические компании как можно активнее привлекали для своих работ специалистов из его страны. Ведь российские инвестиции и белорусские рабочие руки могут совместно трудиться над возведением атомных электростанций по всему миру, так прокомментировал свою встречу с губернатором из России, Александр Лукашенко.Вместе с тем, глава Белоруссии подметил, что, не смотря на продуктивное сотрудничество двух стран, российские СМИ создают дополнительную напряжённость в отношении двух стран, посредством создания различных вбросов.По мнению Александра Лукашенко, ряд российских СМИ постоянно рассуждают, кто кого обманул, что белорусская экономика опять на грани, и что белорусы просят у России экономической помощи. Но белорусы не попрошайки, а отличные рабочие и специалисты, и все российские компании об этом знают. Президент Белоруссии попросил российские СМИ лучше освещать совместную работу промышленных цепочек двух стран, указывая на то, что от 40 до 90 процентов материалов и комплектующих для продукции белорусской тяжёлой промышленности поступает России. Вот о чём нужно знать российскому зрителю.Президент пояснил, что когда распался СССР, правительство двух стран подписывая союзный договор, решили не ломать сложившиеся народно-хозяйственные связи. За Республикой Беларусь, так же как и при СССР, осталось финишное производство, поэтому не стоит разрывать экономики двух стран друг от друга. Они взаимосвязаны.При создании материалов и комплектующих для белорусского финишного производства, на российских предприятиях работает до 10 млн человек. Российские компании, помогая финишному производству, удерживая его на плаву, кормят 10 млн россиян, не оставляя их без работы. Нужно понимать, что если случаются какие-то экономические проблемы у России, то они отражаются и на Белоруссии, так как две экономики очень плотно переплетены.Прокомментировал Александр Лукашенко и российские кредиты. За каждый кредит Белоруссия платит от 4,5 до 6 процентов годовых, и ни разу не позволяла себе просрочек платежей. Такие кредиты куда как выгоднее для России, чем инвестиции в казначейские облигации под 0,5 процента годовых. И гражданам России стоит знать, что РФ не является основным кредитором Белоруссии. Основным кредиторов является Китайская Народная Республика. Китайский банковский сектор предоставил кредитный лимит на 15 млрд долларов под совместные инвестиционные проекты. И самое главное, китайские власти ещё ни разу не упрекнули Белоруссию в том, что постоянно ей помогают.

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