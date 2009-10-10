Oziris Специалист

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Бесплатные гектары можно будет оформить не только на Дальнем Востоке, но и по всей РФ



В Государственную Думу Российской Федерации был внесён на рассмотрение законопроект, который предлагает разрешить гражданам России получать земельные участки в бесплатное пользование по всей России, а не только на Дальнем Востоке, как это прописано в законодательстве.



В пояснительной записке к новому законопроекту говорится следующее, новый проект федерального закона сможет расширить действие ФЗ-119 от 22 апреля 2016 года. Благодаря этому, граждане России смогут на бесплатной основе оформлять для себя земельные участки не только на территории Дальнего Востока, но и по всей территории страны, там где сами того пожелают.



Новая законодательная инициатива сможет решить сразу несколько задач. Во-первых, государство сможет вовлечь огромные массы население в сельское хозяйство, которое сможет выращивать сельскохозяйственную продукцию не только для своего потребления, но и для продажи, на фермерские рынки. Во-вторых, правительство, таким образом, надеется заселить пустующие деревни, которые стоят относительно далеко от крупных городских центров. И в-третьих, население, почувствовав себя собственником сельскохозяйственных угодий, станет активно вовлекаться в предпринимательство, что повлечёт за собой увеличение потребительской активности.



Если закон будет принят, то в оборот получиться вовлечь миллионы гектаров пустующих земель. В пояснительной записке указывается, что в течение всего лишь нескольких лет, после подписания закона, в России будет сформирован новый социальный слой населения, которые сможет наконец-то улучшить своё экономическое положение, за счёт вводимых мер, указанных в законопроекте.



Освоение земель на Дальнем Востоке вступило в третий этап реализации согласно закону о "дальневосточном гектаре" с первого февраля. Теперь каждый житель России может при желании подать заявку и получить земельный участок на Дальнем Востоке.



ФЗ-119 вступил в силу с 1 июня прошлого года. Теперь каждый желающий житель России может оформить бесплатно для себя земельный участок на Дальнем Востоке. Но есть ряд условий. Земельный участок предоставляется сроком на пять лет, если на него не претендуют третьи лица, и он находится в свободном пользовании. Если земля на протяжении пяти лет использовалась по назначению, то собственник может её взять либо взять в аренду, либо оформить её в собственность.



Специально для mmgp.ru В Государственную Думу Российской Федерации был внесён на рассмотрение законопроект, который предлагает разрешить гражданам России получать земельные участки в бесплатное пользование по всей России, а не только на Дальнем Востоке, как это прописано в законодательстве.В пояснительной записке к новому законопроекту говорится следующее, новый проект федерального закона сможет расширить действие ФЗ-119 от 22 апреля 2016 года. Благодаря этому, граждане России смогут на бесплатной основе оформлять для себя земельные участки не только на территории Дальнего Востока, но и по всей территории страны, там где сами того пожелают.Новая законодательная инициатива сможет решить сразу несколько задач. Во-первых, государство сможет вовлечь огромные массы население в сельское хозяйство, которое сможет выращивать сельскохозяйственную продукцию не только для своего потребления, но и для продажи, на фермерские рынки. Во-вторых, правительство, таким образом, надеется заселить пустующие деревни, которые стоят относительно далеко от крупных городских центров. И в-третьих, население, почувствовав себя собственником сельскохозяйственных угодий, станет активно вовлекаться в предпринимательство, что повлечёт за собой увеличение потребительской активности.Если закон будет принят, то в оборот получиться вовлечь миллионы гектаров пустующих земель. В пояснительной записке указывается, что в течение всего лишь нескольких лет, после подписания закона, в России будет сформирован новый социальный слой населения, которые сможет наконец-то улучшить своё экономическое положение, за счёт вводимых мер, указанных в законопроекте.Освоение земель на Дальнем Востоке вступило в третий этап реализации согласно закону о "дальневосточном гектаре" с первого февраля. Теперь каждый житель России может при желании подать заявку и получить земельный участок на Дальнем Востоке.ФЗ-119 вступил в силу с 1 июня прошлого года. Теперь каждый желающий житель России может оформить бесплатно для себя земельный участок на Дальнем Востоке. Но есть ряд условий. Земельный участок предоставляется сроком на пять лет, если на него не претендуют третьи лица, и он находится в свободном пользовании. Если земля на протяжении пяти лет использовалась по назначению, то собственник может её взять либо взять в аренду, либо оформить её в собственность.

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