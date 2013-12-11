Поиск Страхового агента

WeeSure.ru - это агрегатор страховых агентов! Приглашает страховых агентов к сотрудничеству.
В рамках сервиса WeeSure.ru профессиональные участники страхового рынка имеют возможность
как независимо, так и объединившись со своими коллегами, делать предложения по всем
представленным на площадке страховым продуктам (буквально в 1 клик, всего лишь нажав кнопочку «Предложения»)
Участники могут также с легкостью создавать и свои новые страховые продукты, как для розничных,
так и корпоративных клиентов… ограничений никаких нет!
http://weesure.ru
Почта: info@weesure.ru
Телефон: +7(925)208 55 80