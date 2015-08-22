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Советники и индикаторы любой сложности на заказ! Недорого!
Доброго времени дня, уважаемые Трейдеры! Предлагаю Вам свои услуги по написанию советников и индикаторов для MT4 на заказ.
- Любая сложность: от простых советников до сложных систем
- Четкое следование Вашему ТЗ
- Сжатые сроки
- Предоставляю понятный код с понятными настройками, а также подробное описание и демонстрацию работы
Недорого!
Советники разрабатываю в основном для собственного использования. Есть опыт создания сложных индикаторов с синхронизацией данных из нескольких сторонних источников и обработкой данных вне МТ4 (на отдельном сервере + загрузка в МТ4 через HTTP), также разработка интерфейсов управления ордерами с автоматическим расчетом ММ и риска согласно заданной стратегии, и опыт в создании и обучении нейросетей (перцептрон, кластерный анализ). Написание советников проще перечисленного не составит проблем.
Мой бэкграунд: 9 лет опыта в создании высоконагруженных систем, как на заказ, так и для собственного использования.
Буду рад Вашим заказам!
skype: redwiredmedia