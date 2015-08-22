Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Советники и индикаторы любой сложности на заказ! Недорого!

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
Важная информация
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Старый Сегодня, 20:47
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.04.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Советники и индикаторы любой сложности на заказ! Недорого!
Доброго времени дня, уважаемые Трейдеры! Предлагаю Вам свои услуги по написанию советников и индикаторов для MT4 на заказ.
- Любая сложность: от простых советников до сложных систем
- Четкое следование Вашему ТЗ
- Сжатые сроки
- Предоставляю понятный код с понятными настройками, а также подробное описание и демонстрацию работы

Недорого!

Советники разрабатываю в основном для собственного использования. Есть опыт создания сложных индикаторов с синхронизацией данных из нескольких сторонних источников и обработкой данных вне МТ4 (на отдельном сервере + загрузка в МТ4 через HTTP), также разработка интерфейсов управления ордерами с автоматическим расчетом ММ и риска согласно заданной стратегии, и опыт в создании и обучении нейросетей (перцептрон, кластерный анализ). Написание советников проще перечисленного не составит проблем.

Мой бэкграунд: 9 лет опыта в создании высоконагруженных систем, как на заказ, так и для собственного использования.

Буду рад Вашим заказам!

skype: redwiredmedia
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redwiredmedia на форуме  
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