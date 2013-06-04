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Вывод крупных сумм денег с партнерок CPA

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Старый Сегодня, 20:26
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Вывод крупных сумм денег с партнерок CPA
Хотел бы услышать полезные советы в области вывода средств с СРА партнерок. Речь идет о суммах 5-10-20куе.
Скажем так, это чисто спортивный интерес и,так сказать, знания на будущее
К примеру, на балансе в партнерке лежит 15куе. Скажем не лежит,а регулярно появляется..куда лучше выводить?
-открывать р/с за рубежом вместе с фирмой?
-выводить на карточку,вебмани и тп
Мне кажется с последним вариантом могут возникнуть проблемы из за крупных сумм, где после нескольких таких выводов попадешь в поле зрения..
В общем, давайте поделимся информацией в этом нелегком направлении..может кому и пригодится!
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