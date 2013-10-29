Исследователи IC3 предлагают протокол «Solidus» для частных транзакций

Исследователи из трех университетов предложили новый процесс, который может обеспечить конфиденциальность транзакций в рамках публичного блокчейна.
Новое предложение получило название «Solidus». Его разработали исследователи из Корнеллского Университета, Шанхайского университета Джао Тонг и Мэрилендского университета. Благодаря «Solidus» участники сети, в документе это банки, могут сохранять значение транзакции и идентификационные данные, как плательщика, так и получателя, но теперь они будут скрыты.
По сути, предложение хочет перенести концепт системы транзакций, где банк выступает посредником, в структуру технологии блокчейна. По словам создателей, Solidus «тесно совпадает с процессом урегулирования в современной финансовой системе».
Авторы объясняют:
«Solidus работает в рамках на основе реальных финансовых учреждений: небольшое количество банков обслуживает большое количество счетов. В этой рамке Solidus скрывает ценность транзакции и ее график (т.е. личные данные участников транзакции), но при этом сохраняет публичную проверку, которая и делает блокчейн таким привлекательным».
Согласно документу, Solidus «разработан для того, чтобы быть агностиком» когда дело доходит до типа технологии, к которой он привязан. Это означает, что можно использовать и разрешенные системы, и открытые.
«Несмотря на то, что транзакцию должны подтвердить разработчики и группа банков, эти разработчики могут быть из «разрешенной» группы (с фиксированным количеством участников), а могут принадлежать к «запрещенной» (полностью децентрализованной) группе технологии (блокчейну) или к любой другой доверительной структуре в которую только можно вносить данные», написали авторы.
Документ был опубликован в рамках Инициативы для криптовалют и контрактов. Это исследовательский проект, который начался в 2015 году. Правительство США выделило ему грант в размере $3 Млн.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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