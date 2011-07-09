InfinityDrop - infinitydrop.biz

infinitydrop.biz является лидером в криптовалюте инвестиции. Наша команда управляет несколькими инвестиционными проектами, начиная с цифровой валютой, P2P кредитование крипто, и даже другие высокодоходные программы для безопасности.
С помощью наших инвесторов у нас есть капитал для финансирования новых и текущих проектов, предлагая стабильную и надежную доходность для компании и всех тех, кто участвует.
Участники могут насладиться ежедневный возвращает до 0,45% в день, начисляется на ваш infinitydrop.biz аккаунт. Ваши основные включен в ежедневные выплаты. В настоящее время мы принимаем bitcoin, perfectmoney и и payeer.
Тарифные планы:
Plan1: 0.45% в час в течение 20 дней
Депозит $10.00 - $99.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Plan2: 0.55% в час в течение 20 дней
Депозит $100.00 - $199.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Plan3: 15% в День в течение 20 дней
Депозит $200.00 - $50000.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)
Во всех Тарифных планах, депозит включен в выплаты!
Минимальная сумма на вывод от 0.2 USD (или в Эквиваленте в Биткоине)
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin
Pеферальная программа:7%
Registrant: WhoisGuard Protected
EV SSL CERTIFICATE: COMODO Secure
DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM
Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%= 7% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://infinitydrop.biz/?ref=DmDock
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195
Мой вклад:100$ - Зашел минималкой на второй тарифный план.
Цитата:
Дата операции: 20 Апр 2017 18:24
ID операции: 344118999
Тип операции: перевод
Магазин: infinitydrop.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $
Описание счета: Deposit to infinitydrop.biz User DmDock
Номер счета в магазине: WAX2A0L7OY4THF1LCLFQTILRJVD1CWXC
----------------------------------------------------- Всем комфортного инвестирования!