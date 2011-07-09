Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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InfinityDrop - infinitydrop.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:14
#1
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 231
Благодарностей: 59
УГ: 4
КП: 0.000
подарки
InfinityDrop - infinitydrop.biz
Я не админ!/Админа не знаю...))
Старт проекта 20.04.2017


Легенда (Гугл перевод):
Цитата:
infinitydrop.biz является лидером в криптовалюте инвестиции. Наша команда управляет несколькими инвестиционными проектами, начиная с цифровой валютой, P2P кредитование крипто, и даже другие высокодоходные программы для безопасности.

С помощью наших инвесторов у нас есть капитал для финансирования новых и текущих проектов, предлагая стабильную и надежную доходность для компании и всех тех, кто участвует.

Участники могут насладиться ежедневный возвращает до 0,45% в день, начисляется на ваш infinitydrop.biz аккаунт. Ваши основные включен в ежедневные выплаты. В настоящее время мы принимаем bitcoin, perfectmoney и и payeer.
Тарифные планы:

Plan1: 0.45% в час в течение 20 дней
Депозит $10.00 - $99.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Plan2: 0.55% в час в течение 20 дней
Депозит $100.00 - $199.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Plan3: 15% в День в течение 20 дней
Депозит $200.00 - $50000.00 (или в Эквиваленте в Биткоине)

Во всех Тарифных планах, депозит включен в выплаты!

Минимальная сумма на вывод от 0.2 USD (или в Эквиваленте в Биткоине)

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin

Pеферальная программа:7%


Registrant: WhoisGuard Protected
EV SSL CERTIFICATE: COMODO Secure
DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM
DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM

Ознакомиться с проектом>>

Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100%= 7% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://infinitydrop.biz/?ref=DmDock
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=511195
Мой вклад:100$ - Зашел минималкой на второй тарифный план.
Цитата:
Дата операции: 20 Апр 2017 18:24
ID операции: 344118999
Тип операции: перевод
Магазин: infinitydrop.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.00 $
Сумма получения: 100.00 $
Описание счета: Deposit to infinitydrop.biz User DmDock
Номер счета в магазине: WAX2A0L7OY4THF1LCLFQTILRJVD1CWXC
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_59.png Просмотров: 5 Размер: 41.3 Кб ID: 184236
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Всем комфортного инвестирования!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

HYIP Monitor - BitcoinCloudMining.Center
DmDock вне форума  
Старый Сегодня, 20:49
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,813
Благодарностей: 10,897
УГ: 8
КП: 0.033
подарки
Re: InfinityDrop - infinitydrop.biz
Check GoldCoders' HYIP Manager License
infinitydrop.biz - NOT Licensed
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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