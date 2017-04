OPLOTT



Стартап U-Parking привлёк $1,7 млн для решения проблемы доступных автопарковок





Мобильная онлайн-платформа Ю-Паркинг ("



И как объявила сегодня компания Beijing Base Technology Co. Ltd, которая контролирует вышеназванное мобильное приложение для бронирования парковочных мест U-Parking, в раунде финансирования серии "A" она смогла привлечь на своё развитие сумму в размере 1,7 млн долл. США. Средства на дальнейшее развитие названого выше мобильного приложения поступили от известной китайской венчурной компании Gobi Ventures.



Данный стартап основанный в Пекине, сейчас постарается использовать поступившее финансирование для развития и расширения своего бизнеса в крупных городах Китая, таких как Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.



Стоит отметить, что этот сервис уже охватил более 300 модульных стоянок (это автостоянки с действующими парковочными местами) в более 180 основных деловых районах китайской столицы. А общее количество парковочных мест находящихся в эксплуатации в связке с этим сервисом сейчас составляет 5000 мест и в скором будущем сервис покроет более 1000 автостоянок.



Сейчас для пользователей доступны как мобильное приложение, которое можно установить на свой смартфон, так и можно пользоваться этим приложением через свой аккаунт в популярном китайском месседжере WeChat и в свою очередь U-Parking ориентировано как на индивидуальных пассажиров, так и на водителей в Китае.



Для сведения: известное американское издание Wall Street Journal недавно на своих страницах дало целый большой материал, о том как население этой страны сталкивается с серьезной проблемой доступности парковок.



Издание написало следующее:"Хотя быстрый рост в Китае владельцев автомобилей, у которых они находятся в собственности и помог создать там миллионы и миллионы новых рабочих мест, а также простимулировало китайскую экономику, однако теперь, из-за чрезмерной перегруженности этого сектора, в стране наблюдается явная нехватка не менее чем 50 миллионов парковочных мест, когда ежедневно на китайские автотрассы выезжает почти 180 миллионов автомобилей".



Соответственно, в своем выпущенном пресс-релизе стартап U-Parking назвал также нестандартные тарифы и услуги еще одной проблемой, с которой сталкивается большинство автовладельцев в Китае. Поэтому в качестве решения этой проблемы, данное мобильное приложение позволяет пользователям оценить заранее стоимость предстоящей парковки для авто и гарантирует им стандартный сервис на каждой используемой автостоянке.



Кроме того, управляющий партнер венчурной компании Gobi Ventures г-н Майкл Чжу (Michael Zhu) назвал онлайн-платформу U-Parking "важной частью" каршеринговой экосистемы в стране.



Стартап U-Parking был основан в Пекине в 2014 году и в настоящее время в этой команде занято 20 человек. Стартап планирует продолжать развивать это направление своей деятельности, а также расширять свою управленческую команду в связи с предстоящим его расширением.



В свою очередь, генеральный директор компания Beijing Base Technology Co. Ltd., Скю Ки (Xu Ke) привел в качестве примера уже действующее приложение для бронирования парковки "Park24" как хороший пример бизнес-модели, который вдохновил на работу стартап U-Parking.



Перевод специально для mmgp.ru



