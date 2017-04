tanrad трейдер



Черная полоса в жизни Goldman Sachs Стабильные цены на нефть, смена руководства, слабая доходность хедж-фондов и другие причины разочаровывающих результатов американского банка.



Убытки в торговом подразделении банка Goldman Sachs (NYSE: Goldman Sachs Group [GS]) случаются редко. Однако именно они положили конец серии отличных результатов крупнейших американских банков и поставили одного из лидеров финансовой отрасли в сложное положение.

Чистая прибыль по итогам I квартала составила 2,26 млрд долларов, или $5,15 на акцию. Выручка слегка превысила 8 млрд. Все три показателя увеличились за год, однако оказались хуже прогнозов Уолл-стрит. Причина этого проста: падение на 2,4% доходов от операций на финансовых рынках, значительно отставших от аналогичных показателей конкурентов.



После финансового кризиса банк провел значительную реорганизацию бизнеса, снизил риски, переориентировался на потребителя и расширил кредитование. Однако непредсказуемый и жесткий бизнес по торговле акциями, облигациями и сырьевыми товарами по-прежнему критически важен для Goldman Sachs.



Конечно, один слабый квартал ничего не значит. Инвесторы по-прежнему считают Goldman Sachs одним из самых сильных игроков на рынке. I квартал 2016 года также оказался неудачным, однако затем ситуация улучшилась.



В этот раз положение усугубляется перестановками в руководстве. Гэри Кон, заместитель гендиректора Ллойда Бланкфейна и второй человек в компании, в декабре перешел на работу в Белый дом. На смену ему пришли новые топ-менеджеры.

Мартин Чавез займет пост финансового директора в конце этого месяца.



На своей первой пресс-конференции для инвесторов он объяснил причины неудачи:

«Мы слабо ориентировались на рынке. Всегда есть возможности для улучшений и роста, но один квартал не определяет судьбу целого подразделения».



Во вторник акции Goldman подешевели на 4,7%. Банк внес основной вклад в рост индекса Dow Jones Industrial Average (INDEX: Dow Jones Industrial Average [DJI]) после победы Дональда Трампа. Однако в этом году акции Goldman — худшие в составе индекса. Инвесторы озабочены судьбой предлагаемых американским президентом реформ.



Результаты Goldman контрастируют с итогами других крупных банков. На прошлой неделе J.P. Morgan Chase (NYSE: JPMorgan Chase & Co [JPM]) и Citigroup (NYSE: Citigroup [C]) опередили прогнозы (во многом благодаря успехам торговых подразделений), а во вторник их поддержал Bank of America (NYSE: Bank of America Corporation [BAC]).



Рентабельность собственного капитала Goldman — популярная мера прибыльности — в I квартале составила 11,4%. Без учета налоговой корректировки она сократилась бы до 8,9%. Это ниже теоретической стоимости капитала банка (около 10%) и очень редкое явление для Goldman Sachs.



Инвесторы ожидали лучших результатов, отчасти потому, что в последние месяцы Федрезерв США дважды повышал процентные ставки. Это должно было положительно сказаться на доходах торгового подразделения, поскольку выросло число ставок на дальнейшее направление денежно-кредитной политики и спрос на продукты, защищающие от ее дальнейшего ужесточения.



Однако Goldman не получил ожидаемой выгоды. Его выручка от торговли облигациями за год практически не изменилась, в то время как в J.P. Morgan она выросла на 17%, в Citigroup — на 19%, в Bank of America — на 29%.



Чавез обвинил в неудачах низкую волатильность на рынках, ограничивающую торговые возможности. Например, в 2017-м нефтяные цены демонстрируют наибольшую стабильность за последние два с лишним года. Это сильно мешает Goldman, ведь банк специализируется на торговле сырьевыми товарами.



Кроме того, Goldman сильно отстал от конкурентов и в других областях. В торговле корпоративными облигациями Bank of America показал отличные результаты, а прибыль Goldman резко сократилась. Разница в выручке от торговли в этом сегменте превысила 1 млрд долларов — самый крупный разрыв между двумя компаниями за всю историю.



Торговое подразделение Goldman давно уступает аналогичным командам других банков по размеру выручки. Но оно всегда считалось самым активным и прибыльным, полагаясь не на размер, а на опыт и знания.

I квартал обычно самый прибыльный для торговых отделов, поскольку в начале года инвесторы корректируют портфели. Медленный старт также вызывает определенные сомнения в том, правильно ли была избрана целевая клиентура компании.



Goldman традиционно лидирует в торговле комплексными продуктами с хедж-фондами. Этот прибыльный бизнес ранее служил основой торгового подразделения.

Но в последние годы он не приносит желаемых результатов — хедж-фонды страдают от слабой доходности, а инвесторы предпочитают более простые инструменты вроде защиты от колебаний валютных курсов или процентных ставок.



В прошлом году Goldman всячески стремился расширить предложение этих продуктов и больше торговать с корпорациями и управляющими компаниями. Во вторник Мартин Чавез заявил, что компания продолжает работать в этом направлении.



Кроме того, прошлой осенью сменился глава отдела по торговле облигациями, и банк начал активно привлекать к сотрудничеству алгоритмические фонды. Эти фонды используют специальные программы для операций с большими объемами ценных бумаг.



Инвестиционно-банковское подразделение Goldman консультирует по вопросам слияний, поглощений и привлечения средств. В I квартала выручка в нем увеличилась на 16% благодаря резкому росту числа IPO и вторичных размещений. Компания сумела защитить рыночную долю от притязаний Morgan Stanley и осталась на первом месте по размеру дохода в этом сегменте.



Но существует и ряд настораживающих признаков. По сравнению с прошлым годом поступления сократились на 1,9%, а число планируемых сделок упало.

Даже быстрорастущие сегменты бизнеса не смогли компенсировать падение в основном торговом подразделении. После кризиса компания освоила новые направления, такие как потребительское кредитование и управление активами, которые отличаются большей стабильностью и предсказуемостью.



Например, выручка в подразделении по управлению активами, работающем с пенсионными фондами, богатыми семьями и другими крупными клиентами, за год выросла на 12%. По некоторым данным, объем персональных кредитов, выданных онлайн-подразделением Marcus, приближается к 1 млрд долларов, а с момента его запуска прошло всего шесть месяцев.



материал с insider.pro

