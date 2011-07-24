В МВФ провели встречу на высоком уровне по поводу Блокчейна

Сегодня международный валютный фонд (МВФ) завершил первую в истории своей руководящей группы высокого уровня встречу на тему Финтеха. На встрече также присутствовали руководители высшего звена блокчейна.
В общей сложности в панельной дискуссии приняли участие 14 человек. Прошла она за закрытыми дверьми вместе с управляющим директором МВФ Кристин Лагард. Семеро участников представляли компании из индустрии блокчейна.
Среди них были Джереми Аллер, СЕО Circle, Джил Карлсон, руководитель маркетинговой стратегии Chain, Крис Черч, глава отдела развития бизнеса в Digital Asset, а также Райан Загони, директор по нормативным отношениям в Ripple.
Хотя сама встреча была непубличной, панельную дискуссию МВФ транслировал онлайн, а также вел отчет в Твиттере. Особенное внимание было уделено тому, что один из участников Алекс Тэпскотт, автор книги «Blockchain Revolution», описал в своем интервью CoinDesk как изменение в дальнейшем плане развития мировой политики.
В отличие от Бреттон-Вудского соглашений, которые привязали стоимость криптовалют к золоту, Тэпскотт отметил, что сегодняшняя встреча не была проведена исключительно «между мировыми элитами в дымных комнатах, обставленных деревом».
Тэпскотт поделился CoinDesk:
«У МВФ есть организационный потенциал, и я считаю, что он должен объединить управляющих центральных банков. Но этот процесс должен быть открытым и всеобъемлющим, чтобы люди вне центрального банкинга смогли внести свои предложения для действий».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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