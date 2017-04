CashToday

Стартап ZappRx привлек $25 млн чтобы помочь больным быстрее получать редкие лекарства



Стартап ZappRx, который помогает врачам и фармацевтам лучше контролировать специальные лекарственные средства, отпускаемые строго по рецепту для лечения таких тяжелых видов заболеваний, как рак, рассеянный склероз и муковисцидоз, сегодня объявил о получении инвестиций в размере $25 млн. Текущий раунд финансирования возглавил венчурный фонд Qiming US Healthcare. Кроме того, в данном раунде участвовали новый инвестор GV (ранее назывался Google Ventures) и действующий инвестор SR One (венчурное подразделение компании GlaxoSmithKline).



Многие аптеки по-прежнему используют телефон или факс для обмена между собой информацией о медицинских рецептах – методах, которые следует рассматривать как устаревшие в условиях современного цифрового общества. ”Ранние исследования ZappRx показали, что для пациентов с легочной артериальной гипертензией может уйти до шести недель, чтобы они смогли начать свое лечение“, – комментирует основатель и генеральный директор ZappRx Зоя Барри.







Бостонский стартап собирает и затем оцифровывает все поступающие документы, связанные с назначением специальных лекарств. ”Подобное автоматизированное решение значительно снижает административную нагрузку для большинства поставщиков и специализированных аптек, а также помогает пациентам быстрее получать свои лекарства и обеспечивает полезной информацией фармацевтическую индустрию“.



Вот как Барри планирует монетизировать свой сервис. ”Когда информация поступает в бумажном виде и через факсимильные аппараты, многие фармацевтические компании не могут понять, какие именно лекарства сейчас имеются в наличии“, – отметила она. Основатель стартапа заявляет, что ее команда строит всеобъемлющую базу данных и планирует продавать эти данные биофармацевтическим компаниям.







Как утверждает Барри, в настоящее время эта платформа используется несколькими академическими медицинскими центрами и одной крупной многопрофильной компанией, но на данном этапе она не стала называть их имена. По ее мнению, факсимильные аппараты являются главными конкурентами для ZappRx. Она также упомянула и других конкурентов – продавцов, которые активно создают информационные порталы или поддерживают использование определенных видов фирменных лекарственных препаратов. Барри планирует сотрудничать с различными заинтересованными сторонами, чтобы воспользоваться всеми имеющимися на рынке возможностями.



С учетом сегодняшнего раунда стартап ZappRx привлек в общей сложности $41 млн. инвестиций. Новое финансирование будет использовано для дальнейшего увеличения количества продаж, маркетинговых целей и расширения команды ZappRx, насчитывающей сейчас 28 сотрудников. Данная компания была основана в 2012 году.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/04/20/z...-drugs-faster/



