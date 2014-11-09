Россия и Китай планируют увеличить торговый оборот в три раза

В то время как Америка огораживается и грозит всем, что закроет страну от ввоза иностранных товаров, введя огромные заградительные пошлины, Россия, наоборот рада развитию торговли между странами. На днях правительство России подтвердило тот факт, что Россия и Китай планируют увеличить торговый оборот между странами до 2020 года в три раза, чтобы он достиг объемов 200 миллиардов долларов к 2020 году.
Еще в октябре представители Китая прогнозировали увеличению объема поставок товаров до 200 миллиардов долларов к 2020 году, а сейчас с прогнозом китайских специалистов согласилось и российское правительство.
В первом квартале 2017 года рост торгового оборота между Россией и Китаем увеличился на 30% и составил 69 миллиардов долларов. На основе этих данных и был сделан столь оптимистический прогноз правительства.
В 2016 году товарооборот между странами вырос на 2.2%.
Наиболее высокой цифры товарооборот между Россией и Китаем достиг в 2014 году. Тогда он составил 100 миллиардов долларов. Но 2015 году из-за курса доллара уменьшился до 70 миллиардов долларов, при этом объем поставленной продукции остался неизменным.
Для России Китай является самым крупным торговым партнером. А для Китая основной торговый партнер США. В 2016 году оборот между Китаем и США составил 519 миллиардов долларов, что на 6.9% ниже чем в 2015 году. Планируется, что в 2017 году торговый оборот с США будет продолжать сокращаться. Не удивительно, что Китай старается нарастить торговый оборот с Россией.
Специально для mmgp.ru
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