Nasdaq будет больше инвестировать в стартапы Блокчейна

Биржевой оператор Nasdaq планирует инвестировать в стартапы блокчейна в качестве новой венчурной инициативы.
Сегодня Nasdaq Ventures объявили о своем решении начать инвестировать в компании, которые работают с блокчейном, а также в фирмы, специализирующиеся на штучном интеллекте, анализе данных следующего поколения и машинном обучении. Биржа будет выделять соответствующим стартапам $10 млн, сосредоточившись как на ранней стадии финансирования, так и на поздней.
Этот шаг - естественное продолжение работы биржевого оператора в пространстве блокчейна. В середине 2015 года Nasdaq сотрудничал с блокчейновским стартапом Chain в результате чего был создан рынок технологии блокчейна, ориентированный на пред-IPO предложения.
Адена Фридман, президент и СЕО Nasdaq, заявила:
«Запуская нашу новую программу венчурного инвестирования, мы еще больше фокусируемся на стимулировании роста и инноваций путем оценки, распределения, лицензирования и интегрирования подрывных технологий для долгосрочных выгод наших клиентов».
Оператор также тестировал блокчейн в других сферах.
В феврале 2016 года Nasdaq объявил о совместном тестировании прототипа блокчейна для электронного голосования с единственной биржей ценных бумаг Эстонии. Потом в январе представители Nasdaq опубликовали отчет, в котором подчеркнули, что, по их мнению, тестирование «успешно продемонстрировало» почему варианты использования блокчейна выйдут за рамки транзакций ценных бумаг.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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