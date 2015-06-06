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Рейтинг самых богатых жён чиновников из правительства России по версии Forbes Woman

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Рейтинг самых богатых жён чиновников из правительства России по версии Forbes Woman


Российское издание журнала Forbs, в очередной раз составила ежегодный неформальный рейтинг самых богатых жён чиновников из правительства России. Лидером этого рейтинга оказалась Елена Некрасова, супруга депутата Государственной Думы Российской Федерации, Александра Некрасова.

За прошедший год у неё получилось заработать 648 миллионов рублей. Таким образом, эта соображающая в бизнесе женщина, смогла обогнать по доходности лидера неформального рейтинга самых богатых чиновник России, Льва Кузнецова, который занимает пост министра по делам Северного Кавказа. Он смог заработать 582 млн рублей. В рейтинге чиновников не учитывались депутаты Государственной Думы, а так же сенаторы из Совета Федерации. Кстати говоря, Александра Некрасова уже второй раз попадает в рейтинг журнала Forbes, но впервые смогла закрепить за собой первую строчку ТОП-а.

Второе место за собой держит супруга соратника министра обороны России Сергея Шойгу, по совместительству сенатора Совета Федерации Юрия Воробьева, Людмила Воробьева. В 2014 году она попадала в список самых богатых жён чиновников, по версии Forbes Woman. Но тогда она смогла взобраться только на пятое место.

В то же время, супруги известных бизнесменов и чиновников не вошли даже в первую десятку рейтинга. Речь сейчас идёт о жене первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, которая смогла заработать 61,2 млн рублей, и о жене Аркадия Дворковича, который является заместителем председателя правительства РФ, она получила прибыль на сумму 60,5 млн рублей.

По итогам прошлого года, первая десятка самых богатых жён чиновников из правительства России указала в налоговых декларациях доходность в размере 2,1 млрд рублей. Самое большое количество жён богатых чиновников, из первой десятки рейтинга, имеют партийный билет "Единой России". Практически все жёны российских чиновников зарабатывали больше своих супругов, но настоящей рекордсменкой стала жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка. Которая смогла заработать в 10 раз больше чем муж, будучи фигуристкой.

Специально для mmgp.ru
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