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Годовой объем серых зарплат в России составил 10 триллионов рублей

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Годовой объем серых зарплат в России составил 10 триллионов рублей


По данным Министерства финансов России годовой объем теневых зарплат в России составляет 10 миллиардов рублей. Это деньги выведенные из под режима налогообложения, на которые не начисляются страховые и пенсионные взносы. Многие работники соглашаются на серые схемы оплаты труда, чтобы не платить подоходный налог. Основная из причин, которая заставляет людей идти на это - низкая зарплата. В России один из самых низких подоходных налогов - 13%, но в отличии от многих государств у нас нет прогрессивной системы налогообложения и подоходных налог вынуждены платить люди с минимальным достатком, у которых денег даже на элементарные потребности не хватает. Поэтому с такими людьми работодателям достаточно легко договориться на серые схемы. Они живут сегодняшним днем и не думают о будущих пенсиях и социальных пособиях.
Во многих странах мира минимальные доходы не облагаются налогообложением. Налоги взимаются "по принципу социальной справедливости". Богатые платят много, так как у них есть деньги, бедные люди не платят ничего.
Российское правительство не считает целесообразным повышать ставку подоходного налога. Не смотря на длительное коммунистическое прошлое (или благодаря ему) у нас не работает принцип социальной справедливости. Повышение подоходного налога для богатых вызовет массовое применение серых схем. Поэтому считается целесообразным повысить не прямые налоги с зарплаты, а косвенные налоги (с оборота средств, с дохода, с прибыли и т.д.)
Второй способ повышения собираемости подоходного налога - увеличение прозрачности деловых операций. Для этой цели вводятся зарплатные банковские карты, которые дают работникам ряд льгот, в том числе по получению кредитов, кассовые аппараты, соединенные по интернету с налоговой инспекцией. Цель данных мероприятий сделать невозможным (или по крайней мере усложнить) применение серых схем в оплате труда.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58f8cd9db8995
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:25.
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