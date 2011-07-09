Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitbay-Bitbay.bz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 19:19
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 30,766
Благодарностей: 3,942
УГ: 0
КП: 0.442
Bitbay-Bitbay.bz
Bitbay-Bitbay.bz

Старт 20.04.2017

Я не являюсь админом данного проекта.

Цитата:

Bitbay - это совершенно новая торговая платформа онлайн, сделанная так, что даже инвесторы с нулевым опытом торговли успешно приносит прибыль. Наша программа, в отличие от любых других, гарантирует фиксировать ежечасный интерес для инвесторов, независимо от рыночных условий...
Инвестиционный план1:
115% через 30 часов
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мин.депозит 0.001 BTC

Инвестиционный план2:
3.1% через через 40 часов
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рефка 7.5%
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135% через 50 часов
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рефка10%
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Инвестиционный план4:
180% через 100 часов
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Платежные системы:
Принимает: BTC

Минимальный вклад - 0.001 BTC
Выплаты: автоматические
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Депозит:

0.1634972 BTC
7:58AM — April 20, 2017
https://www.coinbase.com/accounts/58...99a746ed40dd96
__________________
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Старый Сегодня, 19:38
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,807
Благодарностей: 10,897
УГ: 8
КП: 0.033
подарки
Re: Bitbay-Bitbay.bz
хотел хост глянуть - а мне вон чо показало
Цитата:

bitbay.bz свободен → купить его в Reg.ru за 1090 р.
надо прикупить наверное - щаз ведь накидают? и недораха - "врубель"
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:52
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