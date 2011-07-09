Bitbay-Bitbay.bz

Bitbay - это совершенно новая торговая платформа онлайн, сделанная так, что даже инвесторы с нулевым опытом торговли успешно приносит прибыль. Наша программа, в отличие от любых других, гарантирует фиксировать ежечасный интерес для инвесторов, независимо от рыночных условий...
Инвестиционный план1:
115% через 30 часов
прибыль 115%
рефка 5%
мин.депозит 0.001 BTC
Инвестиционный план2:
3.1% через через 40 часов
прибыль 124%
рефка 7.5%
мин.депозит 0.01 BTC
Инвестиционный план3:
135% через 50 часов
прибыль 135%
рефка10%
мин.депозит 0.001 BTC
Инвестиционный план4:
180% через 100 часов
прибыль 180%
рефка 15%
мин.депозит 0.001 BTC
Платежные системы:
Принимает: BTC
Минимальный вклад - 0.001 BTC Выплаты: автоматические Реферальная программа-5%-15%