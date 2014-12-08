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Путин планирует отделить Донбасс за счет интеграции с РФ, - Bloomberg

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Путин планирует отделить Донбасс за счет интеграции с РФ, - Bloomberg


РФ использует в том числе экономическую блокаду со стороны украинских активистов

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует отделить территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской области за счет интеграции с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на несколько источников, близких к властям РФ. "Пока Кремль продолжает публично поддерживать соглашение, которое Германия и Франция курировали в 2015 году, реальная стратегия Путина в Украине заключается в полном разделении двух пограничных районов, известных как Донбасс, путем постепенной интеграции с Россией. Они не планируют признавать или присоединять территории", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, РФ действует постепенно, используя, в том числе экономическую блокаду, осуществляемую украинскими активистами, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными "республиками". В качестве примера приводится уменьшение тарифов на транспортировку угля и железной руды в пункты вблизи районов "повстанцев", где металлургическая промышленность обеспечивает большинство рабочих мест. Это позволит РФ заменить украинские поставки, остановленные Киевом, и обеспечить постоянное функционирование металлургических заводов, считают источники издания. Владимир Путин использует "смешанные сигналы" со стороны США и неопределенность Штатов относительно проблем Украины, тем самым "хоронит надежду на заключение мирного соглашения в Европе и освобождение от санкций в ближайшее время". Напомним, ранее сообщалось о заявлении президента Украины Петра Порошенко, что без санкций Запада агрессия Российской Федерации продолжилась бы вглубь Европы
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