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План вмешательства России в выборы президента США разработал подконтрольный Путину

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План вмешательства России в выборы президента США разработал подконтрольный Путину
План вмешательства России в выборы президента США разработал подконтрольный Путину институт - Reuters

Подконтрольный президенту РФ Владимиру Путину Российский институт стратегических исследований разработал план по вмешательству в президентские выборы в США. Об этом говорится в материале агентства "Reuters", - пишет "Зеркало недели".

Трое действующих и четверо бывших чиновников США рассказали агентству, что данный план был направлен на победу республиканца Дональда Трампа и подрыва доверия американцев к избирательной системе США.

Чиновники, которые предоставили информацию на условиях анонимности, ссылаются на документы РИСИ, на основании которых, как сообщается, и были сделаны выводы американской разведки о российском вмешательстве в выборы в Соединенных штатах.

Речь идет о двух документах. В одном из них РИСИ высказал рекомендацию провести пропагандистскую кампанию в социальных сетях и СМИ, чтобы побудить американцев избрать более лояльного к России президента США, чем Барак Обама.
Второй документ учитывал возможность победы демократа Хиллари Клинтон, в связи с чем рассматривал возможность не агитировать за Трампа, а наоборот, нанести ущерб репутации Клинтон, распространяя информацию о фальсификациях во время выборов.

Источники агентства отказались сообщить, как именно спецслужбы США получили упомянутые документы. На просьбу прокомментировать информацию также не откликнулись пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и в самом РИСИ. Отмечается, что РИСИ возглавляют бывшие сотрудники внешней разведки, назначенные Путиным. В частности, когда были составлены документы о выборах в США, институт возглавлял Леонид Решетников, 33 года прослуживший в российской разведки, генерал-лейтенант. После него, в январе 2017 года РИСИ возглавил Михаил Фрадков, который руководил российской внешней разведкой в 2007 – 2016 годах.
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