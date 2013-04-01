Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Broker-Max - broker-max.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,022
Благодарностей: 2,465
Записей в блоге: 35
УГ: 5
КП: 0.255
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Broker-Max - broker-max.com
Я не админ/владелец проекта, проект Broker-Max добавлен на мониторинг

Старт 01.04.17



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Описание:

Компания «Broker-Max» является, лидером на Мировом фондовом рынке с 2016 года основными приоритетами развития нашей компании являются профессиональная деятельность наших специалистов, на рынке ценных бумаг, валюты, товаров, акций, облигаций и мировых фондовых индексов. Наша компания направлена на достижения цели на товарно-сырьевом рынке. Активная деятельность компании на Мировой фондовой бирже предоставляет нашей команде широкие возможности в реализации наших планов, по проведению высокорентабельных сделок, по доминированию в сфере биржевой деятельности. Наша компания является легальной и регулируется комиссией по ценным бумагам (Investments Commission). Наша компания, работающая, в сфере биржевой деятельности показывает одни из лучших показателей по торгам и обеспечения дохода нашим инвесторам. Мы оказываем высокопрофессиональную и качественную работу на рынке инвестирования в первую очередь за счет четкой организации работы всех наших профессиональных (брокеров, трейдеров и финансистов), а также за счет точной и целенаправленной стратегии. Сейчас мы зарабатываем стабильно и гарантированно. Мы ожидаем увеличения роста % дохода. В поквартальном сопоставлении за счет усиления активности на товарно-сырьевом рынке, на фоне роста объемов выгодных сделок по всем направлениям фондового рынка. Мы являемся специалистами по стратегическому планированию увеличение доли высоко маржинальных валютных фьючерсов в торговом обороте компании. За прошлый квартал компания показала рекордный процентный доход на фоне высоких клиентских остатков и роста процентных ставок по основным индексам, что дает возможность говорить о перспективном росте и повышения ежеквартальной планки.

Инвестиционные планы:

MAX-STANDART - 20 дней заморозка тела депозита, 13.6% доход (0.68% в день).
MAX-SILVER - 20 дней заморозка тела депозита, 27% доход (1.35% в день).
MAX-INDEX - 25 дней заморозка тела депозита, 43% доход (1.72% в день).
MAX-GOLD - 30 дней заморозка тела депозита, 66% доход (2.2% в день).
MAX-PROFESSIONAL - 35 дней заморозка тела депозита, 94.5% доход (2.7% в день).
MAX-PLATINUM - 40 дней заморозка тела депозита, 136% доход (3.4% в день).

Мин/макс депозит: 50$/50000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney

Выплаты: ручные по будням

Реф.система: 6-5-4-3-2-1%

Тех часть: Verif. PM, Comodo SSL, cloudflare DDoS, Licensed H-script



Наш депозит(листинг):

04.20.17 15:22 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13079228 from U4731311. Batch: 173410146. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12727, monitorinvestnet.
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Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 19:09.
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