Broker-Max - broker-max.com

Я не админ/владелец проекта, проект Broker-Max добавлен на мониторинг
Старт 01.04.17
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Описание:
Компания «Broker-Max» является, лидером на Мировом фондовом рынке с 2016 года основными приоритетами развития нашей компании являются профессиональная деятельность наших специалистов, на рынке ценных бумаг, валюты, товаров, акций, облигаций и мировых фондовых индексов. Наша компания направлена на достижения цели на товарно-сырьевом рынке. Активная деятельность компании на Мировой фондовой бирже предоставляет нашей команде широкие возможности в реализации наших планов, по проведению высокорентабельных сделок, по доминированию в сфере биржевой деятельности. Наша компания является легальной и регулируется комиссией по ценным бумагам (Investments Commission). Наша компания, работающая, в сфере биржевой деятельности показывает одни из лучших показателей по торгам и обеспечения дохода нашим инвесторам. Мы оказываем высокопрофессиональную и качественную работу на рынке инвестирования в первую очередь за счет четкой организации работы всех наших профессиональных (брокеров, трейдеров и финансистов), а также за счет точной и целенаправленной стратегии. Сейчас мы зарабатываем стабильно и гарантированно. Мы ожидаем увеличения роста % дохода. В поквартальном сопоставлении за счет усиления активности на товарно-сырьевом рынке, на фоне роста объемов выгодных сделок по всем направлениям фондового рынка. Мы являемся специалистами по стратегическому планированию увеличение доли высоко маржинальных валютных фьючерсов в торговом обороте компании. За прошлый квартал компания показала рекордный процентный доход на фоне высоких клиентских остатков и роста процентных ставок по основным индексам, что дает возможность говорить о перспективном росте и повышения ежеквартальной планки.
Инвестиционные планы:
MAX-STANDART
- 20 дней заморозка тела депозита, 13.6% доход (0.68% в день).
MAX-SILVER
- 20 дней заморозка тела депозита, 27% доход (1.35% в день).
MAX-INDEX
- 25 дней заморозка тела депозита, 43% доход (1.72% в день).
MAX-GOLD
- 30 дней заморозка тела депозита, 66% доход (2.2% в день).
MAX-PROFESSIONAL
- 35 дней заморозка тела депозита, 94.5% доход (2.7% в день).
MAX-PLATINUM
- 40 дней заморозка тела депозита, 136% доход (3.4% в день).
Мин/макс депозит:
50$/50000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney
Выплаты:
ручные по будням
Реф.система:
6-5-4-3-2-1%
Тех часть:
Verif. PM, Comodo SSL, cloudflare DDoS, Licensed H-script
Наш депозит(листинг):
04.20.17 15:22 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U13079228 from U4731311. Batch: 173410146. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 12727, monitorinvestnet.