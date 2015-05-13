Simple Contacts привлек $8 млн для платформы, позволяющая проверить зрение дома

Стартап Simple Contacts, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 8 млн финансирования в раунде A для офтальмологической платформы.
Инвестиции предоставил Goodwater Capital в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Джастина Кана и Autonomous Ventures. Компания, которая за все свое время существования привлекла порядка $ 10 млн., нацелена использовать привлеченные средства для роста своего продукта, улучшения маркетинга и для разработки приложения на Android и веб-сайта.
Основанная 29 октября 2015 года под руководством Джоэла Уишкавски (сейчас генеральный директор), Simple Contacts является разработчиком телемедицинской платформы, которая позволяет своим пользователям проверить зрение и выписать рецепт контактных линз в домашних условиях.
Платформа проверяет зрение, основываясь на системе заказа линз и обновляет репепт дома, без надобности ходить к офтальмологу.
На сегодняшний день, доступна бета-версия платформы для владельцев устройств на ios
Перевод специально для MMGP.RU