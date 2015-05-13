GoFetch привлек $1.4 млн для платформы любителей собак

Стартап GoFetch.ca, расположенный в Ванкувере (Канада), привлек $ 1.4 млн посевного финансирования для платформы любителей собак. К сожалению, инвесторы не были раскрыты.
Компания нацелена использовать средства для развития своей платформы, для разработок нового функционала и для выхода на рынок Соединённых Штатов.
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Основанная в 2015 году под руководством Уилсона Ратчфорда (сейчас генеральный директор), GoFetch является разработчиком многофункциональной платформы, в которой заключается:
- Персонализированный уход за питомцем.
- Услуги дрессировки и выгуливания собак.
- Премиальное страхование
- Бесплатный ветеринарный уход и стоматолог
- Безопасные онлайн платежи.
- Чат любителей собак.
На сегодняшний день, компания имеет 15 сотрудников и за все свое время привлекла более $7 млн инвестиций, закрыв при этом 3 раунда.
Специально для MMGP.RU