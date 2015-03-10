OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,557 Благодарностей: 788 УГ: 20 КП: 0.151 подарки

В России 60% людей желающих самостоятельно снять квартиру сталкивается с мошенниками



В настоящее время в России почти 60% арендаторов жилья так или иначе постоянно сталкивается с мошенниками. По утверждениям экспертов на рынке жилья, зачастую это происходит из-за того, что население сейчас в основном самостоятельно занимается поиском подходящего под аренду жилья и они не только находят сами жильё, но и проводят сами и сделку, тем самым очень рискуя. По последним данным более 63% арендаторов пытаются сейчас провернуть сделку со съемом жилья самостоятельно.



50% от указанной выше цифры арендаторов ищут крышу над головой через профильные сайты в Интернете. На втором месте идёт "сарафанное радио" - 37%. Но попав таким образом на чужую жилплощадь, горе-арендаторы рискуют в скором времени быть выселенными на улицу. Недобросовестные арендодатели всяческими способами и под надуманными предлогами пытаются вытолкать взашей своих новых жильцов, обычно не давая им прожить в квартире и половину от оговоренного заранее срока. Например, сообщают им, что квартира срочно была выставлена на продажу и пора собирать вещи. Хотя, если стороны подписали меж собой договор аренды, то всё это можно оспорить в суде, но пока суд да дело...



Особая категория среди мошенников - это псевдориэлторы. Представляясь арендаторам в качестве сотрудников солидных риэлтерских контор, они обычно до подписания договора аренды запрашивают у нанимателей жилья деньги за свою работу и те кто покупается на их обещания, что по-любому им вскоре найдут подходящую квартиру, то потом горько сожалеют об этом, поскольку ни квартиры, ни своих денег, они конечно, не увидят. Ну а ещё среди этой когорты обманщиков, есть те, кто берет деньги просто за телефоны хозяев квартир якобы сдающих квартиры в аренду. Но обратно, платя за просто "телефонную базу" клиент почти на 100% рискует остаться как без снятой в аренду квартиры, так и без своих 5-8 тысяч рублей лично отданных в руки мошенников. Этот вариант мошенничества уже известен давно, но к сожалению, некоторые наивные люди на него до сих пор попадаются.



Между тем и среди самих нанимателей жилья не всё так гладко - и там есть свои типчики, которые пытаются прожить обманом. Здесь самый распространенный вид мошенничества - это съезд с квартиры раньше срока, конечно, без всякого предупреждения хозяев квартиры и без всякой оплаты за проживший в ней месяц. При этом некоторые съезжают не с пустыми руками, а захватывают с собой "на память" что-то из имущества собственника. А еще есть товарищи, которые сняв квартиру, тут же пытаются её пересдать в субаренду - но если это никак не отражено в заключенном договоре с владельцем жилья, то всё это незаконно.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58f8c04927464 В настоящее время в России почти 60% арендаторов жилья так или иначе постоянно сталкивается с мошенниками. По утверждениям экспертов на рынке жилья, зачастую это происходит из-за того, что население сейчас в основном самостоятельно занимается поиском подходящего под аренду жилья и они не только находят сами жильё, но и проводят сами и сделку, тем самым очень рискуя. По последним данным более 63% арендаторов пытаются сейчас провернуть сделку со съемом жилья самостоятельно.50% от указанной выше цифры арендаторов ищут крышу над головой через профильные сайты в Интернете. На втором месте идёт "сарафанное радио" - 37%. Но попав таким образом на чужую жилплощадь, горе-арендаторы рискуют в скором времени быть выселенными на улицу. Недобросовестные арендодатели всяческими способами и под надуманными предлогами пытаются вытолкать взашей своих новых жильцов, обычно не давая им прожить в квартире и половину от оговоренного заранее срока. Например, сообщают им, что квартира срочно была выставлена на продажу и пора собирать вещи. Хотя, если стороны подписали меж собой договор аренды, то всё это можно оспорить в суде, но пока суд да дело...Особая категория среди мошенников - это псевдориэлторы. Представляясь арендаторам в качестве сотрудников солидных риэлтерских контор, они обычно до подписания договора аренды запрашивают у нанимателей жилья деньги за свою работу и те кто покупается на их обещания, что по-любому им вскоре найдут подходящую квартиру, то потом горько сожалеют об этом, поскольку ни квартиры, ни своих денег, они конечно, не увидят. Ну а ещё среди этой когорты обманщиков, есть те, кто берет деньги просто за телефоны хозяев квартир якобы сдающих квартиры в аренду. Но обратно, платя за просто "телефонную базу" клиент почти на 100% рискует остаться как без снятой в аренду квартиры, так и без своих 5-8 тысяч рублей лично отданных в руки мошенников. Этот вариант мошенничества уже известен давно, но к сожалению, некоторые наивные люди на него до сих пор попадаются.Между тем и среди самих нанимателей жилья не всё так гладко - и там есть свои типчики, которые пытаются прожить обманом. Здесь самый распространенный вид мошенничества - это съезд с квартиры раньше срока, конечно, без всякого предупреждения хозяев квартиры и без всякой оплаты за проживший в ней месяц. При этом некоторые съезжают не с пустыми руками, а захватывают с собой "на память" что-то из имущества собственника. А еще есть товарищи, которые сняв квартиру, тут же пытаются её пересдать в субаренду - но если это никак не отражено в заключенном договоре с владельцем жилья, то всё это незаконно.Специально для mmgp.ru

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