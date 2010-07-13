veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,070 Благодарностей: 1,615 УГ: 19 КП: 0.096 подарки

Сегодня день официальной распродажи медицинской марихуаны в США



4/20 или 20 апреля большой праздник как для продавцов марихуаны, так и для покупателей. Это единственный день в году, когда марихуану можно купить со скидкой до 35%, а на сопутствующие услуги скидка достигает 50%, а иногда даже выше, или вообще бесплатно.



В некоторых штатах США марихуана считается способом вылечится от депрессии и назначается врачами в четко выверенном количестве, которое обеспечивает выздоровление человека, поэтому медицинская марихуана, а также сопутствующие продукты из нее разрешены. Есть штаты, где медицинская марихуана разрешена в любом количестве без рецептов врача. Также как и любой товар марихуана должна продаваться, потому раз в год все продавцы марихуаны организуют большой праздник, распродажу, где все желающие могут купить продукт в необходимом для них количестве. В праздничной атмосфере сделать запасы на год.





4/20 для любителей марихуаны такой же праздник, как ОктоберФест для любителей пива, день святого Патрика для любителей крепкого спиртного или Новый год для всех.





Этот праздник используют даже компании, непосредственно не связанные с продажей марихуаны. Так некоторые клубы в этот день увеличивают входной взнос в 2 раза, но в замен, разрешают на территории клуба курить марихуану, что в свою очередь повышает продажи еды, алкоголя и общий доход клуба.



Медицинская марихуана разрешена к торговле в городе Вашингтоне, округ Колумбия, и восьми штатах, включая пять штатов, в которых разрешено ее использование только в прошлом году. Люди со всей Америки в этот день посещают штаты, где разрешена торговля, делая выручку не только для магазинов, где продают марихуану, но и для гостиниц, кафе, баров, сувенирных магазинов и лавочек. Своего рода это большой праздник, который дает возможность получить хорошую выручку многим предпринимателям, непосредственно не связанным с торговлей марихуаной.



Некоторые клубы, которые продают марихуану, помимо самой скидки на продукт, организуют живую музыку, раздают бесплатные закуски, чтобы создать в клубе нужный настрой и привлечь людей.



В этом году 4/20 пришлось на четверг, что достаточно близко к выходным. Данный факт еще больше увеличит выручку и распродажи запасов товара.



Это также хорошее подспорье, для производителей курительных принадлежностей, тематических клубов, производителей одежды из конопли и различных товаров и сувениров.



В этот день средние скидки на медицинскую марихуану 30%, а на сопутствующий отдых 50%. Не смотря на большие скидки выручка за один день в несколько раз превышает стандартную выручку магазинов марихуаны в обыкновенные дни.



Некоторые магазины, чтобы привлечь клиентов проводят розыгрыши. При покупке 1 унции марихуаны можно выиграть 12 бесплатных унций, по 1 унции каждый месяц в течение года.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://money.cnn.com/2017/04/20/news...ing/index.html



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/58f8be2db9b55 4/20 или 20 апреля большой праздник как для продавцов марихуаны, так и для покупателей. Это единственный день в году, когда марихуану можно купить со скидкой до 35%, а на сопутствующие услуги скидка достигает 50%, а иногда даже выше, или вообще бесплатно.В некоторых штатах США марихуана считается способом вылечится от депрессии и назначается врачами в четко выверенном количестве, которое обеспечивает выздоровление человека, поэтому медицинская марихуана, а также сопутствующие продукты из нее разрешены. Есть штаты, где медицинская марихуана разрешена в любом количестве без рецептов врача. Также как и любой товар марихуана должна продаваться, потому раз в год все продавцы марихуаны организуют большой праздник, распродажу, где все желающие могут купить продукт в необходимом для них количестве. В праздничной атмосфере сделать запасы на год.4/20 для любителей марихуаны такой же праздник, как ОктоберФест для любителей пива, день святого Патрика для любителей крепкого спиртного или Новый год для всех.Этот праздник используют даже компании, непосредственно не связанные с продажей марихуаны. Так некоторые клубы в этот день увеличивают входной взнос в 2 раза, но в замен, разрешают на территории клуба курить марихуану, что в свою очередь повышает продажи еды, алкоголя и общий доход клуба.Медицинская марихуана разрешена к торговле в городе Вашингтоне, округ Колумбия, и восьми штатах, включая пять штатов, в которых разрешено ее использование только в прошлом году. Люди со всей Америки в этот день посещают штаты, где разрешена торговля, делая выручку не только для магазинов, где продают марихуану, но и для гостиниц, кафе, баров, сувенирных магазинов и лавочек. Своего рода это большой праздник, который дает возможность получить хорошую выручку многим предпринимателям, непосредственно не связанным с торговлей марихуаной.Некоторые клубы, которые продают марихуану, помимо самой скидки на продукт, организуют живую музыку, раздают бесплатные закуски, чтобы создать в клубе нужный настрой и привлечь людей.В этом году 4/20 пришлось на четверг, что достаточно близко к выходным. Данный факт еще больше увеличит выручку и распродажи запасов товара.Это также хорошее подспорье, для производителей курительных принадлежностей, тематических клубов, производителей одежды из конопли и различных товаров и сувениров.В этот день средние скидки на медицинскую марихуану 30%, а на сопутствующий отдых 50%. Не смотря на большие скидки выручка за один день в несколько раз превышает стандартную выручку магазинов марихуаны в обыкновенные дни.Некоторые магазины, чтобы привлечь клиентов проводят розыгрыши. При покупке 1 унции марихуаны можно выиграть 12 бесплатных унций, по 1 унции каждый месяц в течение года.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

CMETraders. Творим Добро. __________________