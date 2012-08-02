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Венчурные капиталисты перевернут мультитрилионных рынок морских перевозок

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Старый Сегодня, 17:55
#1
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Венчурные капиталисты перевернут мультитрилионных рынок морских перевозок
Программное обеспечение захватывает мир, но есть некоторые отрасли, не тронутые ним. Теперь пришла очередь международных морских перевозок. По оценкам ООН, по меньшей мере 90% грузов попадают в контейнер для транспортировки по морю до прибытия на место назначения. До недавнего времени грузоотправители вели большую часть процессов бизнеса по-старому, используя электронные таблицы, письма и телефонные звонки.



Но эти дни приближаются к концу. В прошлом году венчурные инвесторы поддержали более 245 стартапов в области судоходства и управления цепочками поставок. В общей сложности, компании собрали $ 4 млрд, сообщает компания CB Insights.

В то время как внутренняя логистика быстро развивается, появляются роботизированные склады, автономные грузовики и различные сервисы, такие как Uber, DoorCash и Amazon Prime, непривлекательный мир международных перевозок в значительной степени базируется на картотеке. В одной международной транзакции могут участвовать 28 различных субъектов, в том числе таможни, терминалы, экспедиторы и перевозчики. Взаимодействие между субъектами происходит по электронной почте или телефону, и сопровождается ручным вводом данных и множеством бумажных работы. Сейчас стартапы ищут новые возможности.

«Нашими конкурентами являются Microsoft Excel и электронная почта», говорит Рене Диреста, соучредитель и директор по маркетингу стартапа по логистике Haven, который разрабатывает программное обеспечение для замены сегодняшнего рабочего процесса. Компания Haven, которая привлекла венчурный капитал на сумму $13,8 млн, автоматизирует процесс цитирования, бронирования и доставки грузов. Компания помогает клиентам узнать цену на перевозку всего за пару дней.
Получив доступ к данным о товарах на триллионы долларов, отправляемых по всему миру, Haven планирует способствовать созданию открытого, прозрачного рынка судоходства. Компания планирует автоматизировать и оптимизировать процесс перевозки с помощью машинного обучения.

Улучшить сферу, которая десятилетиями придерживалась определенных принципов, не так уже и просто. Но этот процесс произойдет, и он ускорит глобальную торговлю. К примеру, за 20 лет стандартизированная металлическая коробка снизила затраты и увеличила глобальную торговлю на 700%. Одна разработка помогла добиться больше результатов, чем любое международное соглашение. За несколько десятилетий число новых продуктов в таких странах, как США, увеличилось в четыре раза.

Программное обеспечение может устранить огромные задержки и неэффективность в отрасли, перемещающей 180 миллионов контейнеров по всему миру каждый год. Если это произойдет, то триллионы долларов в товарном эквиваленте будут быстрее появляться в портах по всему миру.

Перевод специально для mmgp.ru

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