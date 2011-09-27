Биотехническая компания Alpine Immune Sciences привлекла $17 млн

Биотехническая компания из Сиэтла Alpine Immune Sciences, сообщила о привлечении $17 млн в рамках слияния с фармацевтической фирмой из Колорадо - Nivalis.
В качестве инвесторов выступают венчурные фонды и компании: Frazier Healthcare Partners, Alpine BioVentures, OrbiMed Advisors. Они осуществят дофинансирование Alpine до завершения слияния. Согласно пресс-релизу, планируется, что сделка будет закрыта в третьем квартале этого года.
Результатом слияния станет компания, которая возьмет название Alpine. Основной целью станет исследования и разработка лекарств в области воспалительных болезней и рака. Ожидается, что Alpine будет иметь капитал в размере $90 млн: наличные средства и активы. Первые испытания нового препарата запланированы на 2018 год.
По словам генерального директора Alpine Immune Sciences Мичелла Голда, слияние компаний дает уникальную возможность ускорить процесс разработки инновационной платформы для проведения иммунотерапии, как при воспалениях, так и при онкологических заболеваниях. Учитывая успешность уже проведенных испытаний, команда разработчиков стремится скорее приступить к клиническим испытаниям и как можно быстрее предоставить пациентам, возможно получения столь необходимого лечения.
В 2016 году, Alpine Immune Sciences уже смогли привлечь $48 млн для разработки своей инновационной методики проведения иммунотерапии.
Перевод специально для MMGP.ru