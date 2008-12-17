BiziAlen Любитель

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Инвестировать в Яндекс становиться опасно, а Google вскоре может захватить Рунет



Google постепенно завоевывает рунет, и растет в цене

Стоит ли поддерживать и инвестировать в отечественный продукт дело каждого, однако нужно учитывать и многие аспекты анализа. По рейтингу SEO-AUDITOR, поисковик Яндекс теряет свою популярность. В 2017 в рунете русский поисковик взял долю в рунете всего - 48.02%, в то время как Google уже наступает на пятки с показателями - 46.71%.



Яндекс за последние 5 лет потерял 4,76 % пользователей рунета, а с учетом, что 2017 год еще на треть прошел, то можно ожидать и дальнейшее падение. В среднем падение составляет 1 % в год. С такой тенденцией в 2018 году в рунете GOOGLE станет лидирующей поисковой системой.



Google же за последние 5 лет отвоевал у отечественных поисковиков Яндекс и Меил, аж 11.95 % пользователей Рунета! Если в 2012 американская ПС брала долю в 34.76%, то в 2017 эта цифра составляет 46.71%. С такими темпами GOOGLE, Яндекс может потерять свою лидирующую позицию которую занимал последние много лет.



Стоит так же отметить, что другие отечественные продукты как Mail и Рамблер так же теряют свои позиции. Если Mail 5 лет назад брал 8.34% рунета, то сейчас скатился до 3.79%. Рамблер за пять лет так же потерял долю рунета, с 1.39% до 0.54%. Американский Bing в тоже время придерживается уровня российских поисковиков и так же скатился с 0.72% до 0.32% рынка рунета



Цена акций самых популярных Поисковых систем Рунета



Яндекс

20 апреля 2014 год - 24 usd

20 апреля 2015 год - 20,67 usd

20 апреля 2016 год - 20,47 usd

20 апреля 2017 год - 23,32 usd



Google

20 апреля 2014 год - 523,1 usd

20 апреля 2015 год - 573,66 usd

20 апреля 2016 год - 737,77 usd

20 апреля 2017 год - 856,51 usd



Mail

20 апреля 2014 год - 25,27 usd

20 апреля 2015 год - 24,50 usd

20 апреля 2016 год - 21,50 usd

20 апреля 2017 год - 23,76 usd

Рост акций Яндекс и Mail обусловлен лишь давление ФАС на поисковик Google, однако после согласия американской компании оплатить штрафы и играть на условиях российского законодательства акции отечественных ПС опять поползли вниз.



Данная аналитика составлена лишь цифрами и моими взглядами на ситуацию, выводы каждый инвестор делает сам для себя.



Как вы думаете, сможет ли Google стать поисковиков номер 1 в Рунете и что в таком случае произойдет с Яндексом?





Уникальность: 100.00%

Специально для форума mmgp.ru

Автор BiziAlen Стоит ли поддерживать и инвестировать в отечественный продукт дело каждого, однако нужно учитывать и многие аспекты анализа. По рейтингу SEO-AUDITOR, поисковик Яндекс теряет свою популярность. В 2017 в рунете русский поисковик взял долю в рунете всего - 48.02%, в то время как Google уже наступает на пятки с показателями - 46.71%.Яндекс за последние 5 лет потерял 4,76 % пользователей рунета, а с учетом, что 2017 год еще на треть прошел, то можно ожидать и дальнейшее падение. В среднем падение составляет 1 % в год. С такой тенденцией в 2018 году в рунете GOOGLE станет лидирующей поисковой системой.Google же за последние 5 лет отвоевал у отечественных поисковиков Яндекс и Меил, аж 11.95 % пользователей Рунета! Если в 2012 американская ПС брала долю в 34.76%, то в 2017 эта цифра составляет 46.71%. С такими темпами GOOGLE, Яндекс может потерять свою лидирующую позицию которую занимал последние много лет.Стоит так же отметить, что другие отечественные продукты как Mail и Рамблер так же теряют свои позиции. Если Mail 5 лет назад брал 8.34% рунета, то сейчас скатился до 3.79%. Рамблер за пять лет так же потерял долю рунета, с 1.39% до 0.54%. Американский Bing в тоже время придерживается уровня российских поисковиков и так же скатился с 0.72% до 0.32% рынка рунетаРост акций Яндекс и Mail обусловлен лишь давление ФАС на поисковик Google, однако после согласия американской компании оплатить штрафы и играть на условиях российского законодательства акции отечественных ПС опять поползли вниз.Данная аналитика составлена лишь цифрами и моими взглядами на ситуацию, выводы каждый инвестор делает сам для себя.Как вы думаете, сможет листать поисковиков номер 1 в Рунете и что в таком случае произойдет с Яндексом?Уникальность: 100.00%Специально для форума mmgp.ru

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