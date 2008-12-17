Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,548 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвестировать в Яндекс становиться опасно, а Google вскоре может захватить Рунет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:13
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 992
Благодарностей: 446
УГ: 49
КП: 0.476
подарки
Инвестировать в Яндекс становиться опасно, а Google вскоре может захватить Рунет


Google постепенно завоевывает рунет, и растет в цене

Стоит ли поддерживать и инвестировать в отечественный продукт дело каждого, однако нужно учитывать и многие аспекты анализа. По рейтингу SEO-AUDITOR, поисковик Яндекс теряет свою популярность. В 2017 в рунете русский поисковик взял долю в рунете всего - 48.02%, в то время как Google уже наступает на пятки с показателями - 46.71%.

Яндекс за последние 5 лет потерял 4,76 % пользователей рунета, а с учетом, что 2017 год еще на треть прошел, то можно ожидать и дальнейшее падение. В среднем падение составляет 1 % в год. С такой тенденцией в 2018 году в рунете GOOGLE станет лидирующей поисковой системой.

Google же за последние 5 лет отвоевал у отечественных поисковиков Яндекс и Меил, аж 11.95 % пользователей Рунета! Если в 2012 американская ПС брала долю в 34.76%, то в 2017 эта цифра составляет 46.71%. С такими темпами GOOGLE, Яндекс может потерять свою лидирующую позицию которую занимал последние много лет.

Стоит так же отметить, что другие отечественные продукты как Mail и Рамблер так же теряют свои позиции. Если Mail 5 лет назад брал 8.34% рунета, то сейчас скатился до 3.79%. Рамблер за пять лет так же потерял долю рунета, с 1.39% до 0.54%. Американский Bing в тоже время придерживается уровня российских поисковиков и так же скатился с 0.72% до 0.32% рынка рунета

Цена акций самых популярных Поисковых систем Рунета

Яндекс
20 апреля 2014 год - 24 usd
20 апреля 2015 год - 20,67 usd
20 апреля 2016 год - 20,47 usd
20 апреля 2017 год - 23,32 usd

Google
20 апреля 2014 год - 523,1 usd
20 апреля 2015 год - 573,66 usd
20 апреля 2016 год - 737,77 usd
20 апреля 2017 год - 856,51 usd

Mail
20 апреля 2014 год - 25,27 usd
20 апреля 2015 год - 24,50 usd
20 апреля 2016 год - 21,50 usd
20 апреля 2017 год - 23,76 usd

Рост акций Яндекс и Mail обусловлен лишь давление ФАС на поисковик Google, однако после согласия американской компании оплатить штрафы и играть на условиях российского законодательства акции отечественных ПС опять поползли вниз.

Данная аналитика составлена лишь цифрами и моими взглядами на ситуацию, выводы каждый инвестор делает сам для себя.

Как вы думаете, сможет ли Google стать поисковиков номер 1 в Рунете и что в таком случае произойдет с Яндексом?


Уникальность: 100.00%
Специально для форума mmgp.ru
Автор BiziAlen
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Обменивай Bitcoin, PM, NixMoney, ЯД, Payeer на платежные системы и российские банки по лучшему курсу
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
google, анализ, аналитика, инвестиции, яндекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
60% богатых китайцев планируют инвестировать за рубежом и вскоре хотят эмигрировать Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 13 08.11.2016 18:29
Инвестировать в недвижимость Великобритании очень опасно! Ratatara Недвижимость 24 04.11.2016 16:22
Фраза "In God We Trust" вскоре может исчезнуть с доллара Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 12 03.02.2016 15:00
ЕЦБ может начать инвестировать в юань Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 7 16.10.2014 18:17
Сенсация!Фото новой валюты AMERO которая вскоре может заменить доллар США,Канады. WHIC Юмор 7 17.12.2008 14:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ставки в режиме LIVE
От banderos1978 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар Diamand
Инвестиционный Консультант Diamand (Forex Trend)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар bizneser
Динамик с прозрачным дисплеем Lyric Speaker оценили в $3170
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Выдам кредит 10-600 WMZ
От rumri в разделе «Частные кредиторы»
Аватар Анна Чернобай
Уязвимость в маршрутизаторе TP-Link позволяет получить пароль по SMS
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватар morg
Конкурс "Битва экстрасенсов-Bitcoin" - 7 этап ($100 от btc-e.com)
От morg в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
.     
Пользователей
408,548
Тем
465,402
Сообщений
11,486,448

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube