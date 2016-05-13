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ПАММ-счёт WS Asia (Alpari)

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Старый Сегодня, 17:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.05.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счёт WS Asia (Alpari)
ПАММ-счёт: WS Asia
Ссылка: http://www.alpari.ru/ru/investor/pam...4/#pamm-return
Ссылка на мониторинг: https://www.myfxbook.com/members/den...BgcbUWjstllRZl
Дата основания: 23 августа 2016
Валюта: USD
Информация об управляющем: Меня зовут Денис, мне 25 лет, опыт торговли на форекс 4 года
Капитал управляющего: 300$
Условия участия:
10$-30%
100$-25%
1000$-20%
10000$-15%
Стратегия эксперта:
-В торговле используется советник который является трендовым скальпером
Эксперт является стабильным и прибыльным роботом
который рассчитан на работу в различных условиях рынка
-Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда
-Эксперт не использует мартингейл и сетки ордеров
-Торговля ведётся в ночные часы
-Целевая ориентировочная доходность составляет 50-100% в год
-Просадки не превышают 20%
-Возможно ограничение торговли по времени и при важных экономических новостях.
Мани-менеджмент: до 5% на одну сделку
Контактная информация: моя почта pamm1992@inbox.ru
Ликвидированные тестовые счета:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/360224/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/339512/
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/337320/
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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