Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,548 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

SafeGraph привлекла $16 млн для своего уникального сервиса предсказательной аналитики

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:05
#1
Премиум
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,735
Благодарностей: 786
УГ: 0
КП: 0.175
подарки
SafeGraph привлекла $16 млн для своего уникального сервиса предсказательной аналитики


Базирующаяся в Сан-Франциско (штат Калифорния) компания SafeGraph, занимающаяся изучением больших объемов данных и предсказательной аналитикой с использованием технологии глубокого машинного обучения, привлекла 16 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования.

Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания IDG Ventures, с участием более 100 частных инвесторов, в том числе многих всемирно известных людей: Питера Тиля, Адама Д'Анджело, Ромеша Вадхвани, Эрика Кантора, Зу Гуттенберга, принца Саудовской Аравии Турки Аль Сауда, Джека Дангермонда, Барри Стернлихта, Пита Бригера, Навала Равиканта, Николаса Берггрюена, Эша Гупта, Чарльза Сонгхерста, Криса Фармера, Фероза Девана, Стива Дробни, Марсело Халлака, Джона Пфеффера, Александра Тамаса, Дэна Бентона, Джонатана Сэндса, Элизабет Уэймут, Майка Бэйкера, Майкла Баррета, Тима Кадогана, Тома Чавеса, Брюса Фалька, Адама Форуфи, Раджи Гаджвани, Раджива Гоэла, Амара Гоэла, Иона Гудхарта, Аника Рахмана, Яза Иида, Мэтта Кейзера, Грега Муртага, Брайана О'Келли, Кима Рида Перэлла, Боба Питтмана, Дона Раппапорта, Дэвида Родницки, Эрика Роза, Криса Скоггинса, Тода Сасердоти, Дипаншу Шарма, Стивена Маккарти, Камакши Сиварамакришнана, Омара Тавакола, Гранта Райса, Аре Траасдахла, Дива Туракьи, Джо Завадски, Джека Абрахама, Джонатана Абрамса, Адриана Ауна, Арупа Банерджи, Этана Бирда, Жан-Жака Биенаме, Эндрю Берстена, Сарана Чари, Дага Чертока, Сары Клеменс, Мэтью Коуэна, Матиаса Де Тезаноса, Дэна Энгеля, Джеффа Эпштейна, Скотта Фабера, Рассела Фрадина, Дэвида Фридберга, Джареда Фридмана, Рика Фулопа, Шрути Ганди, Брэда Гарлингхауса, Джорджа Гаррика, Марка Гольдштейна, Майка Гринфилда, Фабриса Гринда, Уилла Харбина, Джоэла Хорнштейна, Дэвида Ханта, Бретта Херта, Марка Якобштейна, Томера Кагана, Дэвида Киддера, Джая Кумара, Ариэль Лебовитс, Иши Лернера, Михира Шаха, Пола Ливайна, Джоша Леви, Патрика Маккенна, Кристофера Мишеля, Аллена Нэнса, Адама Нэша, Итмара Новика, Марка Органа, Марка Пинкуса, Джулии Поповиц, Мэдхавана Рангасвами, Эрика Риса, Сумона Садху, Кена Сойера, Эвангелоса Симудиса, Майкла Стоппельмана, Барта Суонсона, Джонатана Суонсона, Грега Ценге, Хосе Варгаса, Табриза Верджи, Сэма Ягана, Джереми Лизта, Трэвиса Мэя, Джеймса Арра, Аннека Гупта, Джоэла Джувита, Ари Джакоби, Дэна Скаддера, Дэвида Яффе, Скотта Хоу, Уоррена Дженсона, Рика Эрвина, Джерри Джонса, Шона Карро, Эрика Черноффа, Кена Дрейфаха, Брайана Даксбери, Михаила Фельдмана, Абхишека Джейна, Энди Джонсона, Петра Козиковского, Яна Мейерса, Брайана Морриса, Криса Маллинса, Диего Панама, Бена Подгурски, Майка Сафая, Армана Саркара, Джастина Шустера, Маниша Шаха, Дэниела Стивенса, Криса Тейлора, Мишель Трикот, Портера Вестлинга и Такаши Йонебаяши.



Компания SafeGraph планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своей уникальной платформы и предоставления своего сервиса для клиентов из самых разных уголков нашей планеты.

SafeGraph, учрежденная генеральным директором Ауреном Хоффманом и Брентом Пересом, стремится помочь ответить на различные глобальные вопросы человечества, предоставляя доступ к огромному объему данных и технологии глубокого машинного обучения для эффективного анализа всех прошедших событий. Это позволяет выяснить, что следует предпринять в ближайшем будущем. В качестве своего первого продукта компания разработала инновационную платформу геопространственных данных, которая предоставляет пользователям (включая градостроителей, розничных торговцев, научных исследователей, маркетологов и инвесторов) полноценный доступ к уникальным инструментам предсказательной аналитики.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/04/safeg...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/58f8a8d935a02
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 17:08.
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CLEAR привлекла $15 млн для расширения своего сервиса биометрической идентификации CashToday Горячие новости 0 Вчера 02:29
Стартап Skurt привлек $10 млн для развития своего уникального сервиса по прокату авто CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 22.02.2017 05:57
Компания NanoSteel привлекла финансирование для своего уникального сплава стали Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2017 16:24
Стартап AIM привлек $1,6 млн для своего уникального сервиса мобильного трейдинга CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.02.2017 16:04
Стартап Mobike привлек $215 млн для своего уникального сервиса по прокату велосипедов CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 05.01.2017 12:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар all-hyips
hourlybanker - hourlybanker.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
diamondtreasures - diamondtreasures.net
От dzinn в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Войны убьют экономику
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Иннокентий Безвариантов
Что если?..
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Обмен, ввод/вывод Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money и других электронных валют
От Astra-support в разделе «Ввод и Вывод валюты»
Аватара нет
Тема Avi - Верну 90% рефских
От avi в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
408,548
Тем
465,402
Сообщений
11,486,448

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube