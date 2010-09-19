SafeGraph привлекла $16 млн для своего уникального сервиса предсказательной аналитики

Базирующаяся в Сан-Франциско (штат Калифорния) компания SafeGraph, занимающаяся изучением больших объемов данных и предсказательной аналитикой с использованием технологии глубокого машинного обучения, привлекла 16 миллионов долларов инвестиций в первом раунде финансирования.
Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания IDG Ventures, с участием более 100 частных инвесторов, в том числе многих всемирно известных людей: Питера Тиля, Адама Д'Анджело, Ромеша Вадхвани, Эрика Кантора, Зу Гуттенберга, принца Саудовской Аравии Турки Аль Сауда, Джека Дангермонда, Барри Стернлихта, Пита Бригера, Навала Равиканта, Николаса Берггрюена, Эша Гупта, Чарльза Сонгхерста, Криса Фармера, Фероза Девана, Стива Дробни, Марсело Халлака, Джона Пфеффера, Александра Тамаса, Дэна Бентона, Джонатана Сэндса, Элизабет Уэймут, Майка Бэйкера, Майкла Баррета, Тима Кадогана, Тома Чавеса, Брюса Фалька, Адама Форуфи, Раджи Гаджвани, Раджива Гоэла, Амара Гоэла, Иона Гудхарта, Аника Рахмана, Яза Иида, Мэтта Кейзера, Грега Муртага, Брайана О'Келли, Кима Рида Перэлла, Боба Питтмана, Дона Раппапорта, Дэвида Родницки, Эрика Роза, Криса Скоггинса, Тода Сасердоти, Дипаншу Шарма, Стивена Маккарти, Камакши Сиварамакришнана, Омара Тавакола, Гранта Райса, Аре Траасдахла, Дива Туракьи, Джо Завадски, Джека Абрахама, Джонатана Абрамса, Адриана Ауна, Арупа Банерджи, Этана Бирда, Жан-Жака Биенаме, Эндрю Берстена, Сарана Чари, Дага Чертока, Сары Клеменс, Мэтью Коуэна, Матиаса Де Тезаноса, Дэна Энгеля, Джеффа Эпштейна, Скотта Фабера, Рассела Фрадина, Дэвида Фридберга, Джареда Фридмана, Рика Фулопа, Шрути Ганди, Брэда Гарлингхауса, Джорджа Гаррика, Марка Гольдштейна, Майка Гринфилда, Фабриса Гринда, Уилла Харбина, Джоэла Хорнштейна, Дэвида Ханта, Бретта Херта, Марка Якобштейна, Томера Кагана, Дэвида Киддера, Джая Кумара, Ариэль Лебовитс, Иши Лернера, Михира Шаха, Пола Ливайна, Джоша Леви, Патрика Маккенна, Кристофера Мишеля, Аллена Нэнса, Адама Нэша, Итмара Новика, Марка Органа, Марка Пинкуса, Джулии Поповиц, Мэдхавана Рангасвами, Эрика Риса, Сумона Садху, Кена Сойера, Эвангелоса Симудиса, Майкла Стоппельмана, Барта Суонсона, Джонатана Суонсона, Грега Ценге, Хосе Варгаса, Табриза Верджи, Сэма Ягана, Джереми Лизта, Трэвиса Мэя, Джеймса Арра, Аннека Гупта, Джоэла Джувита, Ари Джакоби, Дэна Скаддера, Дэвида Яффе, Скотта Хоу, Уоррена Дженсона, Рика Эрвина, Джерри Джонса, Шона Карро, Эрика Черноффа, Кена Дрейфаха, Брайана Даксбери, Михаила Фельдмана, Абхишека Джейна, Энди Джонсона, Петра Козиковского, Яна Мейерса, Брайана Морриса, Криса Маллинса, Диего Панама, Бена Подгурски, Майка Сафая, Армана Саркара, Джастина Шустера, Маниша Шаха, Дэниела Стивенса, Криса Тейлора, Мишель Трикот, Портера Вестлинга и Такаши Йонебаяши.
Компания SafeGraph планирует использовать полученные средства для дальнейшего развития своей уникальной платформы и предоставления своего сервиса для клиентов из самых разных уголков нашей планеты.
SafeGraph, учрежденная генеральным директором Ауреном Хоффманом и Брентом Пересом, стремится помочь ответить на различные глобальные вопросы человечества, предоставляя доступ к огромному объему данных и технологии глубокого машинного обучения для эффективного анализа всех прошедших событий. Это позволяет выяснить, что следует предпринять в ближайшем будущем. В качестве своего первого продукта компания разработала инновационную платформу геопространственных данных, которая предоставляет пользователям (включая градостроителей, розничных торговцев, научных исследователей, маркетологов и инвесторов) полноценный доступ к уникальным инструментам предсказательной аналитики.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/04/safeg...a-funding.html
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