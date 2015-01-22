Elfgorod.ru -Остров эльфов

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Старт проекта:20.04.17.
Остров эльфов
Об игре:
Цитата:
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Остров Эльфов ждёт тебя мой друг! После регистрации тебя ждёт остров и твоя команда эльфов.Отправляйся на остров эльфов и найди спрятанные золотые дублоны.
На острове вы сможете нанять команду эльфов для поиска сокровищ.Чем дороже стоимость найма команды(всего 5 видов команд)-тем больше прибыли она вам принесёт.Далее вы сможете обменять найденные золотые дублоны на игровые монеты и повысить уровень команды.Чем выше уровень команды-тем больше она принесёт сокровищ.
Особенности:
110р в подарок!
Игровой чат! Серфинг!
Ежедневный бонус и бонус каждый час!
На пополнение +5%
Маркетинг
Вырученные с продажи монеты распределяется между двумя счетами в пропорциях:50/50(с повышением уровня-пропорции меняются
Курс обмена: 100 золотых дублонов = 1 монета.
100 монет=1р
Бонусы:
110р в подарок! +5% на пополнения!
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для ВЫПЛАТЫ!
Платежные системы:
Payeer(выплаты ручные)
Наш вклад:
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