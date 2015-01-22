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Elfgorod.ru -Остров эльфов

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:44
#1
Любитель
 
Имя: Profmonitor
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 1,873
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Elfgorod.ru -Остров эльфов
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта:20.04.17.



Остров эльфов

Цитата:
Остров Эльфов ждёт тебя мой друг! После регистрации тебя ждёт остров и твоя команда эльфов.Отправляйся на остров эльфов и найди спрятанные золотые дублоны.
Об игре:

На острове вы сможете нанять команду эльфов для поиска сокровищ.Чем дороже стоимость найма команды(всего 5 видов команд)-тем больше прибыли она вам принесёт.Далее вы сможете обменять найденные золотые дублоны на игровые монеты и повысить уровень команды.Чем выше уровень команды-тем больше она принесёт сокровищ.

Особенности:

110р в подарок!
Игровой чат! Серфинг!
Ежедневный бонус и бонус каждый час!
На пополнение +5%

Маркетинг

Вырученные с продажи монеты распределяется между двумя счетами в пропорциях:50/50(с повышением уровня-пропорции меняются
Курс обмена: 100 золотых дублонов = 1 монета.
100 монет=1р

Бонусы:
110р в подарок! +5% на пополнения!

Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на баланс для ВЫПЛАТЫ!

Платежные системы:

Payeer(выплаты ручные)

Наш вклад:


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Мониторинг:PROFMONITOR-Высокий рефбэк
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