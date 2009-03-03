Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Будьте аккуратны - мошенники

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.04.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Будьте аккуратны - мошенники
К сожалению мошенничество сейчас касается даже банков. Мне звонили какие-то аферисты и пытались выведать мои банковские реквизиты. Чтобы хоть как-то обезопасить себя я пользуюсь https://plut.com.ua/ и вам советую
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Тоня29 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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