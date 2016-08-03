Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Emperors Will Inc - Emperorswill.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:57
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Emperors Will Inc - Emperorswill.net
Я не админ и не владелец сайта.

Стартовал новый проект Emperors Will Inc

Легенда
Цитата:
«Emperors Will Inc» - свободный инвестиционный проект, призванный помочь вкладчикам сберечь и значительно увеличить личные денежные ресурсы. Мы даем возможность заработать. Правильная диверсификация вкладов и постоянный мониторинг курсов валют,позволяет нашей компании успешно и стабильно приумножать капитал инвестора. Мы работаем как на рынке недвижимости,так и в области обмена криптовалют.
Запуск проекта: 19.04.2017

Инвестиционные планы
Ежедневные выплаты - 3,5% на 47 дней.Депозит включен в выплаты.

115% через 15 дней.

Принимает:PAYEER, AVDCASH, Perfect Money
Минимальный вклад $10

SSL - COMODO CA Limited
ДДОС Защита - Cloudflare
Домен - на 1 год
Скрипт - H-script
Реф программа - 5%
Выплаты - Ручные

Мой депозит:
Дата операции: 20 Апр 2017 14:07
ID операции: 344008795
Тип операции: перевод
Магазин: emperorswill.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 54.00 $
Сумма получения: 54.00 $
Описание счета: 22
Номер счета в магазине: 22

Регистрация
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AlexSSLL на форуме  
Старый Сегодня, 16:46
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.04.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Emperors Will Inc - Emperorswill.net
Закинул 10$, пусть побегают, если будут выплаты, все норм, долью
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Руфус на форуме  
Старый Сегодня, 16:48
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 236
Благодарностей: 604
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Emperors Will Inc - Emperorswill.net
Цитата:
Сообщение от AlexSSLL Посмотреть сообщение
Я не админ и не владелец сайта.
А кто же вы тогда, если притащили это на форум, и создали тему, даже рефку не разместив свою?

Цитата:
Сообщение от AlexSSLL Посмотреть сообщение
Мой депозит:
Сумма списания: 54.00 $
Где он? Если:
Цитата:
Последние вкладчики
Пользователь Сумма Batch
nagibator 1.00 344008588
nagibator 1.00 340974956
nagibator 1.00 P58646091

Ну и вот это:
Цитата:
Сообщение от AlexSSLL Посмотреть сообщение
Скрипт - H-script
Цитата:
NOT licensed!
This project works on pirated versions of the script h-script.It is highly recommended not to invest in emperorswill.net

Короче, в топку этот шлак вместе с ТС-админом



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