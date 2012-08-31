Блокчейн-платформа Steemit полностью открыла исходный код

Исходный код децентрализованной социально сети Steemit переведен в полный опенсорс, что позволяет любому желающему использовать его без всяких ограничений. Об этом сообщается в блоге проекта.
Кодовая база Steemit теперь работает под лицензией открытого программного обеспечения MIT.
«До сих пор код Steemd был ограничен использованием на блокчейне Steem либо с разрешения Steemit Inc. Теперь любая часть кода может быть использована для ваших проектов», — говорится в сообщении.
По словам представителей Steemit, такое решение принято исходя из желания стимулировать развитие инноваций, и для этого разработчикам потребуется полный доступ к кодовой базе.
Напомним, что в свое время русскоязычная платформа Голос заключила специальный договор со Steem Inc, чтобы получить возможность провести форк сети, и платила за это токенами Голоса. Перевод Steemit в опенсорс означает, что теперь необходимость в этом отпадает.
В конце 2016 платформа Steemit сообщила об успешном завершении хардфорка, в результате которого была изменена экономическая модель блокчейна Steem.