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Блокчейн-платформа Steemit полностью открыла исходный код

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Блокчейн-платформа Steemit полностью открыла исходный код
Исходный код децентрализованной социально сети Steemit переведен в полный опенсорс, что позволяет любому желающему использовать его без всяких ограничений. Об этом сообщается в блоге проекта.

Кодовая база Steemit теперь работает под лицензией открытого программного обеспечения MIT.

«До сих пор код Steemd был ограничен использованием на блокчейне Steem либо с разрешения Steemit Inc. Теперь любая часть кода может быть использована для ваших проектов», — говорится в сообщении.
По словам представителей Steemit, такое решение принято исходя из желания стимулировать развитие инноваций, и для этого разработчикам потребуется полный доступ к кодовой базе.

Напомним, что в свое время русскоязычная платформа Голос заключила специальный договор со Steem Inc, чтобы получить возможность провести форк сети, и платила за это токенами Голоса. Перевод Steemit в опенсорс означает, что теперь необходимость в этом отпадает.

В конце 2016 платформа Steemit сообщила об успешном завершении хардфорка, в результате которого была изменена экономическая модель блокчейна Steem.
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