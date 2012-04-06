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Новая эра рекламы: Google добавит встроенный блокировщик объвлений в Chrome

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Старый Сегодня, 15:44
#1
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Новая эра рекламы: Google добавит встроенный блокировщик объвлений в Chrome
Согласно новому отчету Wall Street Journal, Google работает над новым способом блокировать рекламу непосредственно из браузера Google Chrome. Блокировщик станет частью браузера, который в настоящее время является самым популярным в США, согласно январскому отчету программы федерального правительства Digital Analytics.



Такие действия могут оказать серьезные последствия на индустрию рекламы в интернете, а также на цифровые издательства, которые полагаются на продажу рекламных мест. Кроме того, Google может подвергнуться критике, поскольку компания — крупнейших игрок на рынке медийных объявлений. В теории, Google может создавать «белый список» для своих объявлений в браузере Chrome, в то же время, блокируя рекламу конкурентов. По данным исследовательской фирмы eMarketer, около 25% пользователей интернета в США установили блокировщик рекламы в 2016 году. Ожидается, что к 2018 эта цифра вырастет до 30%.

По слухам, новый блокировщик рекламы будет по умолчанию включен у всех пользователей, и будет блокировать все объявления, которые Google считает плохими. Это может означать, что любая реклама, включая автоматическое воспроизведение со звуков, pop-up объявления и всплывающие окна будут заблокированы.

Предустановленный блокировщик рекламы входит в интересы бизнеса Google. Кроме того, что поисковый гигант ежеквартально получает миллиарды дохода от рекламы, он сделает стратегический шаг к тому, что опередить своих пользователей в необходимости загрузки программ блокировки. К слову, в таком браузере, как Opera, уже установлен блокировщик рекламы. Встроенный блокировщик рекламы позволит Google показывать качественную рекламу на сайтах, в то же время блокируя то, что «ниже стандарта приемлемости для потребителей».

Согласно WSJ, Google еще думает над тем, будет ли браузер блокировать одно объявление, нарушающее критерии качества, или весь рекламный блок. Функция сейчас находится на стадии разработки и, возможно, её никогда не реализуют.

«Мы не комментируем слухи и спекуляции, - сказал представитель Google. – Сейчас мы тесно сотрудничаем с Коалицией по лучшей рекламе, чтобы изучить множество способов, которыми наша компания сможет поддерживать лучшие рекламные стандарты».

Перевод специально для mmgp.ru

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Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 15:46
#2
Специалист
 
Имя: Stas0n
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Re: Новая эра рекламы: Google добавит встроенный блокировщик объвлений в Chrome
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
По слухам, новый блокировщик рекламы будет по умолчанию включен у всех пользователей, и будет блокировать все объявления, которые Google считает плохими.
Теперь пользователи хрома только гугловую рекламу и будут видеть)
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:51
#3
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 532
Благодарностей: 113
УГ: 5
КП: 0.147
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Автор темы Re: Новая эра рекламы: Google добавит встроенный блокировщик объвлений в Chrome
Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
Теперь пользователи хрома только гугловую рекламу и будут видеть)
Там гугл уже умеет обходить блокировку Ad Block) В поиске так точно всегда показывает, не зависимо от расширений в браузере)
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Lonsdayl на форуме  
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