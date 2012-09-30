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Государство выделит российским стартапам 2.000.000.000 рублей в 2017 году

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Государство выделит российским стартапам 2.000.000.000 рублей в 2017 году

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) выделит инвестиционные средства в размере 2.000.000.000 рублей для поддержки российских стратрап-компаний в текущем году. Данную информацию сообщает интернет издание «Деловой Петербург», которое ссылается на директора акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александра Бравермана.

Как сообщается на сайте издания, петербургские стартап-компании могут получить 200.000.000 рублей в качестве банковских гарантий, так как на Питер в основном приходится десятая часть государственного финансирования. Также руководитель "Корпорации МСП" отметил, что инструментом возврата инвестиций вложенных в стартап-компании должен быть финансовый поток от реализации плана стартапа без обязательного условия наличия ранее действующего бизнеса, который бы обеспечивал возврат инвестиций.

На данный момент российские финансовые организации оформляют кредиты малому бизнесу под 10,6% годовых, а среднему бизнесу под 9,6%. А вот годовой процент по кредитованию стартап-компаний пока не установлен, но не исключено что он будет несколько больше, потому что риски деятельности стартапов выше.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/19760

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инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартап, финансирование стартапа
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