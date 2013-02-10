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ТОП самых богатых предпринимателей России по версии Forbes

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ТОП самых богатых предпринимателей России по версии Forbes
Российское подразделение американского издания Forbes опубликовала ежегодный ТОП богатейших предпринимателей России, по итогам 2017 года.

Первое место за собой закрепил Леонид Михельсон, являющийся крупнейшим инвесторов таких корпораций, как НОВАТЭК и СИБУР. Его накопления подросли за год на 4 млрд долларов. Общий размер капитала составляет 18,4 млрд долларов.

На пьедестале почёта вторую позицию за собой удерживает Алексей Мордашов, возглавляющий совет директоров компании "Северсталь". Его состояние оценено на сумму в 17,5 млрд долларов. За прошлый год заработано 6,6 млрд долларов.

Тройку лидиров завершает основной инвестор металлургического комбината в Новолипецке, Владимир Лисин. Его капиталы оценили в 16,1 млрд долларов, заработано за прошлый год 6,8 млрд долларов.

По данным издания Forbes, Двести богатейших инвесторов России смог заработать за прошлый год 0,1 трлн долларов. Их совокупное богатство оценивается на сумму 0,46 трлн долларов.

По материалам forbes.ru
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