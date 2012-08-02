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Платформа Cera для ухода за больными и стариками привлекла £1,4 млн

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Платформа Cera для ухода за больными и стариками привлекла £1,4 млн
Платформа Cera, предоставляющая услуги по уходу за больными и стариками, привлекла £1.4 млн посевного инвестирования. В список новых инвесторов вошел французский телекоммуникационный миллиардер Ксавьер Нил. Раунд финансирования принес Cera в общей сложности £2,7 млн и был возглавлен компанией Ксавьера и венчурным фондом Kima Ventures.



Основное преимущество платформы заключается в том, что она назначает опекуна для пациента гораздо быстрее, чем другие провайдеры домашних услуг. Это связанно с тем, что платформа использует технологии и не полагается на «ручку и бумагу», как сообщает соучредитель Cera Бен Маратхаппу.

Стартап решает проблему «постельного режима», когда пожилые пациенты могут быть выписаны из больницы, но остаются в палатах, потому что у них нет опекунов. Так как национальная служба охраны здоровья (NHS) не может найти сиделку достаточно быстро, Cera предлагает свои услуги.

Компании исполнился год, и за это время она подписала контракты с 10 организациями NHS, а также партнерство с Uber. В рамках соглашения Uber предлагает перевозочные услуги через платформу. Как сообщил Маратхаппу в интервью Business Insider, большинство клиентов Cera платят за свой собственный уход, потому что они не имеют право на государственное финансирование. Так как у платформы низкие накладные расходы, Cera платит сиделкам на 50% больше, чем другие компании. Кроме того, стартап нанимает ухаживающих и самостоятельно проводит обучение через платформу.

Компания будет использовать привлеченный капитал для налаживания партнерских отношений, таких как с Uber. Такое сотрудничество дает пациентам легких доступ к транспорту без необходимости использовать телефон.

«Наш второй приоритет – предоставление услуг для наших пользователей с использованием технологий», сказал Маратхаппу. «Партнерство с Uber — один из примеров. В будущем возможно внедрение доставки продуктов или универсального домашнего устройства. Мы хотим стать универсальной платформой для наших клиентов. Множество наших пользователей не имеют телефонов, но они могут пользоваться нашими технологиями с помощью сиделок».

Перевод специально для mmgp.ru

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