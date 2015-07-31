Amazon инвестирует $ 5 млрд., что бы стать лидером мобильной коммерции в Индии

Amazon вливает в свой бизнес в Индии $5 миллиардов, что бы обогнать Flipkart
Согласно данным Бизнес-консалтинговой исследовательской компании 7Park Data, Amazon занимает второе место в нише мобильной коммерции с долей рынка 30,3 %, отставая от лидера компании Flipkart всего на 0,4 %.
Amazon взял за правило быть лидером в своей отрасли, и бизнес в Индии не стал тому исключением. Компания инвестирует еще 5 миллиардов долларов в продвижение электронной коммерции.
Трафик Amazon за последний год вырост почти в полтора раза, в то время как Flipkart теряет своих клиентов, сократив трафик на 11 %. По мнению специалистов связано в большей мере это из за удобства приложений двух компаний. Согласно аналитике пользователи приложения Amazon тратят больше времени ежедневно на серфинг, чем пользователи Flipkart.
В прошлом году Flipkart отошла на второе место, уступив Amazon-у лидерство в количестве скачанных приложений, по информации Quartz India.
Бюджет инвестирования Amazon будет направлен на прошлогодний летний проект Prime. Основная сумма будет потрачена на видеоролики, кино и сериалы. Смета рассчитана на 300 миллионов долларов
Amazon не случайно выбрал Индию как страну для инвестирования. Согласно данным Forbs, Индия может стать в ближайшие 10 лет одним из крупнейших рынков электронной коммерции. По прогнозам, это может стать вторым по величине рынков Amazon после США.
Flipkart пытаясь устоять на ногах привлекло крупнейшее инвестирование за последние 10 лет. Сумма инвестирования составила 1,4 миллиарда долларов. Инвестиции поступили от крупных мировых игроков бизнеса, таких как eBay и Microsoft. Если Amazon и дальше будет активно развиваться, не исключено слияние Flipkart с третей по кол-ву пользователей компанией электронной коммерции в Индии Snapdeal.
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По материалам с переводом: geekwire.com