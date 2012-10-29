Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,531 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Эко выгода - считать криптовалюты!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Совмещаете фен-шуй с заработком криптомонет?
Шутить изволите? 0 0%
Нет, конечно! 0 0%
Да! (Ой, то есть, нет, нет!) 0 0%
Свой ответ напишу в теме 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:44
#1
Блог NewHyip.com
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 6,740
Благодарностей: 2,076
УГ: 4
КП: 0.269
подарки
Эко выгода - считать криптовалюты!
Профессор! Вы же в приметы не верите!
Зачем же тогда подкову над дверью повесили?!
Не верю… Но пусть повесит…

(Из жизни гениальных умов)

Приветствую вас, мои дорогие читатели!

Криптовалюта или фиаты – отношение к ним одинаковое: побольше заработать и умело приумножить. В ход идут различные методы, в том числе и нестандартные. Но как можно использовать знания Фен-шуй для привлечения денег электронных? Их же в красный кошелек не поместишь и под лягушку не подсунешь? Попробуем разобраться, что ли?

Учимся работать с изображением криптовалют

Раз все твердят, на чем часто акцентируем свое внимание, то и привлекаем в свой дом, тогда выбираем те изображения видов цифровых денег, которых желаем много заполучить путем интернет заработка. Распечатываем крупные рисунки, чтобы их на видном месте разместить вместо картин, а также колоду мелких карточек.


Крупные форматы криптовалюты регулярно рассматриваем и закладываем в своем подсознании тот факт, что в недалеком будущем вы станете обладателем крупной суммы этих денег. Изучая рисунок, можно размышлять об улучшении своего благосостояния, анализировать доступные источники заработка криптовалюты. Достаточно в день выделять 15-20 минут для работы с крупными изображениями электронных денег.

Колоду бумажных криптомонет используем совсем по-другому. К примеру, представляете, что уже заработали 1000 монет выбранного вида. Наяву пересчитываете своими руками эту сумму денег на красном денежном коврике. Если его нет под рукой, можно использовать обычную цветную бумагу или картон красного цвета. Затем с полуприкрытими глазами представляете, на что конкретно вы потратите эти монеты. Старайтесь представлять все в мельчайших деталях. На следующий день увеличивайте стартовую сумму на 100 единиц и все повторяйте. Желательно минимум 30 дней посвятить подобному развлечению.

Майнерам на заметку!

Вам заработок криптовалюты приносит личная криптоферма? Отлично! Самое время улучшить энергетику вокруг майнинг оборудования. Подбираете фольгу золотистого или серебряного цвета, обводите на ней контур рабочей ладони, вырезаете и подсовываете под рабочий компьютер. Если у вас их несколько, то нарисуйте нужное количество ладошек.

Загляните в точки, торгующие атрибутикой фен-шуй, или на выставки поделок из натурального камня и купите столько штучек горного хрусталя, сколько единиц аппаратуры способствует майнингу криптовалюты. Разместите возле каждого прибора по камешку, предварительно смоченного раствором воды с морской солью. И обязательно украсьте свою ферму зеленью. Подберите любые растения, которые смогут расти в этих условиях и регулярно их заменяйте здоровыми цветами.

Учимся формулировать намеренье!

Намеренье, что топливо для автомобилей. Без него любое желание будет не чем иным, как бесполезным фантиком. Фен-шуй для привлечения денег – это не просто размещение всяких предметов в определенных местах. Это – тандем мысли, веры, предметов и действий.

Если вас привлекает заработок криптовалюты, изначально определитесь с видом электронных денег. Возьмите лист бумаги и перечислите все известные вам варианты получения монеты. Затем в составленном списке выделите те пункты, реализация которых возможна в ближайшем будущем. Из этих тезисов выберите то направление, которое вам больше всего нравится, и все необходимое уже есть под рукой.

К примеру, вы не сможете сразу приняться за майнинг цифровых денег, если под рукой не будет соответствующей аппаратуры. Или вы желаете попасть под раздачу нового вида крипты, но даже понятия не имеете, на каких ресурсах это происходит. Что в первой, что во второй ситуации вам придется изначально только сформулировать четкое намерение, и только после этого искать точку продажи майниг оборудования и собирать деньги для его приобретения или же воспользоваться помощью поисковика, и заняться поиском подходящих площадок, куда заглядывают создатели новых видов цифровых денег для организации акций по раздаче крипты.

Скептикам дальше не читать!

Под лежачие булыжники вода не попадает. Так и заработок криптовалюты без должного усердия онлайн кошелек не пополнит. Только в силу разных причин активные действия желаемым результатом не радуют. И как быть? Как-как, заручиться поддержкой денежных ритуалов. Подберите 2-3 вида таких обрядов, мантр, заговоров или молитв, которые вам нравятся и их выполнение (произношение) не вызывает у вас дискомфорта в душе и трудностей в реализации. С хорошим настроением и верой проводите ритуалы минимум 2 месяца подряд и продолжайте уделять время интернет заработку.

В завершение

Эко выгода - считать криптовалюты, когда их много в кошельках водится! И для активного человека это не проблема. На картинку посмотрел, кристаллик потер ладошкой, о монетах помечтал и принялся их зарабатывать. Верьте, действуйте, и пусть всегда счета ваших онлайн кошельков звенят от большого количества монет.


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Ну что, готовы втихаря фен-шуй для заработка криптомонет использовать?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
* Сдается в аренду!
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покупаем квартиру в кризис: в чем выгода? sum iskorka Недвижимость 29 17.02.2016 20:21
Низкая ставка: выгода или финансовые риски Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.09.2015 19:04
Кнопка «купить» в соцсетях: выгода или угроза? moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.06.2015 13:04
Есть ли выгода в депозитах? Volgovod Банковский форум 30 29.10.2012 10:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ghbrjk
От 3as в разделе «Знакомства и встречи»
Аватара нет
ПАММ-счет GBPUSD (Amarkets)
От Umen в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
orangebucks - orangebucks.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pro_hyip
Mexeer.com - Mexeer.com - повышенный рефбек
От Pro_hyip в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар hustla
CurrExchange - www.currexchange.com
От hustla в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар moskva
Биржи пережили "черный" январь и опасаются рецессии
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,531
Тем
465,369
Сообщений
11,485,576

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube