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Золото, младенцы, сумки с пачками денег - необычные находки дубайских таксистов

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Золото, младенцы, сумки с пачками денег - необычные находки дубайских таксистов


Люди во всем мире пользуются услугами такси, и конечно, столица эмирата Дубай в этом смысле не является каким-то исключением. И вот если клиент, сев в заказанное такси очень спешит или много суетится, то порой с ним могут происходить просто невероятные случаи - это когда он начинает "терять свои вещи" цена которых, иногда просто зашкаливает.

На этой неделе, г-н Ахмед Махбуб, который является главой департамента по клиентскому сервису в транспортном Управлении Дубая (RTA), "раскрыл" перед журналистами некоторые самые интересные находки водителей местного городского такси за последний год.

Итак, по словам г-на Махбуби, только за прошлый год, местным таксистам 2 раза после завершения обслуживания ими своих клиентов удавалось обнаружить в салонах своих авто просто "залежи золота" в виде небольших слитков самой высшей пробы, а также ювелирных украшений. В первый раз, таксист нашел небольшие золотые слитки и ювелирку в сумке, которую забыла пассажирка и вес полного "улова" составил более 24 кг. А во второй раз, уже другой водитель, осматривая салон своего авто вдруг заметил на полу машины забытый кем-то плотно стянутый пакет и когда он его осторожно вскрыл, то не поверил своим глазам - там были слитки золота общим весом в 20 кг, а в довершении ко всему ещё и лежали 2 пачки 100-долларовых купюр по 10 000 долларов каждая. Безусловно, как честные люди, оба таксиста сдали свои драгоценные находки в тот же день в RTA и уже руководство этого Управления через полицию нашло настоящих владельцев золота и всё им благополучно вернуло.

Между тем, Махбуби еще обратил внимание собравшихся, что люди в дубайском такси часто оставляют не менее нужные им в повседневной жизни вещи, как например, кошельки (или те же бумажники с кредитными картами), паспорта, ключи от квартир, дорогие гаджеты, одежду, очки и сумки.

Но самые "необычные подарки" дубайские таксисты получили в прошлом году от молодых родителей - это были два младенца, которых в разное время обнаружили у себе в такси водители. Причём каждый раз младенцы мирно спали на задних сиденьях авто. Конечно, таксисты тут же связались с руководством RTA и те снова с помощью полиции вернули потерявшихся детей своим нерадивым родителям, которых полиция только пожурила за такой немаленький промах.

В связи с такой непростой ситуацией с забытыми вещами (и порой даже детьми) руководство RTA приняло решение установить в каждом такси видеокамеры, что позволит снизить число потерь и увеличить уровень безопасности.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58f88f1279998
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