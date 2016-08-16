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Псевдокриптовалюта OneCoin терпит крах

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Псевдокриптовалюта OneCoin терпит крах


Сегодня в мире существует большое количество финансовых пирамид, которые маскируются под криптовалюты. Этот факт наносит ущерб репутации криптовалютной индустрии. Неудивительно, что участники биткоин-сообщества регулярно выступают против мошенников. Наверное самой известной псевдокриптовалютой, не так давно стала финансовая пирамида под названием OneCoin.

В конце прошлого года, директор Bitcoin Foundation Брюс Фентон заявлял, что существование пирамид вроде Ванкоин «приносит вред не только людям, но и самой технологии». Похоже что участники криптовалютного сообщества были услышаны. Великобритания, Италия, Нигерия уже начали расследование в отношении OneCoin.

В Казахстане, служба экономических расследований начала досудебное производство в отношении местных представителей проекта. Их подозревают «в мошенничестве в крупных размерах».

"Установлено, что Мирсаитова Д.К. и другие лица наладили обширную сеть активистов компании, действующих во всех регионах страны, которые путем обмана вводили вкладчиков в заблуждение, представляясь независимыми маркетинговыми партнерами болгарской компании OneLife, рекламировали исключительность реализуемой ими так называемой криптовалюты OneCoin", - говорится в сообщении.

А сегодня Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало платежный сервис IMS International Marketing Services GmbH. Он тоже был связан с «криптовалютой» OneCoin. Сервис предлагал «токены» проекта за фиатные деньги. По данным BaFin, в течение года, через IMS прошло не менее 360 млн евро.
Возможно, что такие удары не пройдут для финансовой пирамиды бесследно. Однако, против главных организаторов проекта из Болгарии, уголовное преследование инициировано не было.

Дмитрий Васильев
из материалов cointelegraph и tengrinews.kz
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