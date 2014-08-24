Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу одного инвестора в несколько работающих проектов

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 14:38
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 24.08.2014
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
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Ищу одного инвестора в несколько работающих проектов
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Вот уже более 5 лет занимаюсь интернет проектами, маркетингом, электронной коммерцией и т.д. Территориально нахожусь в Казахстане.

На данный момент есть уже существующий бизнес, который успешно работает более 2 лет, это продажа товаров через одностраничные сайты и своя CPA сеть для этого, средний объём который мы получаем на данный момент, это 100 отправок в день, месячный оборот в рублях, в среднем - 6 млн. рублей, средняя чистая прибыль с этого оборота - 1 млн. рублей в месяц.

Встал вопрос о расширении и поднятия объёма до 200 - 250 отправок в день, своих денег на это не хватает, а расти есть куда и я, как человек, который работает в этом не мало, знаю, что объём можно поднимать хоть до 500 отправок в день, вопрос лишь в финансах.

Все бизнес процессы налажены, в компании работает 15 человек, 9 из которых это собственный Call центр, остальные - это дизайнер, программист, верстальщик, кладовщики и т.д.

На данный момент, для начала я хочу узнать, будем ли кому то интересно инвестировать в такое или быть партнёром и иметь долю в бизнесе, на каких условиях, какие суммы и т.д.

Прошу пока отписываться в теме или в ЛС. Всем спасибо)
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