city-money.ru - City Money

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Старт проекта 06.04.2017
Цитата:
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Приветствуем Вас,Уважаемые Бизнесмены!
Разрешите представить Вам экономическую онлайн-игру City Money , которая дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и неплохо заработать, а что самое главное не требует особой активности, умений или опыта. Интерфейс интуитивно понятен, игра полностью бесплатна, а для возможности заработка достаточно и минимальной инвестиции в 1 рубль.
Об игре:
Покупка бизнеса
В этом разделе Вы можете выбрать и купить себе направление бизнеса. Каждое направление приносит различное количество продукции, чем дороже бизнес, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз!
Склад продукции
Все Ваши предприятия приносят продукцию, собирайте ее и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливается и хранится на складе, вы можете собирать ее даже раз в месяц, как вам удобнее.
Торговая лавка
Торговая лавка позволит Вам продать всю Вашу продукцию. Продавая продукцию вы получаете золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 125 продукции = 1 золота. 100 золота = 1 рубль.
БОНУСЫ:
Пройдите регистрацию и начните игру уже сейчас! Каждому новому участнику мы дарим 5000 золота!
При пополнении баланса +55%
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 15% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: