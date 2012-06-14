Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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city-money.ru - City Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 14:18
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,201
Благодарностей: 89
УГ: 6
КП: 0.049
city-money.ru - City Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 06.04.2017




Цитата:
Приветствуем Вас,Уважаемые Бизнесмены!
Разрешите представить Вам экономическую онлайн-игру City Money , которая дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и неплохо заработать, а что самое главное не требует особой активности, умений или опыта. Интерфейс интуитивно понятен, игра полностью бесплатна, а для возможности заработка достаточно и минимальной инвестиции в 1 рубль.

Об игре:

Покупка бизнеса
В этом разделе Вы можете выбрать и купить себе направление бизнеса. Каждое направление приносит различное количество продукции, чем дороже бизнес, тем больше приносит. Вы можете покупать их неограниченное кол-во раз!


Склад продукции
Все Ваши предприятия приносят продукцию, собирайте ее и продавайте. Вы можете делать это раз в 10 мин. Продукция постоянно накапливается и хранится на складе, вы можете собирать ее даже раз в месяц, как вам удобнее.

Торговая лавка
Торговая лавка позволит Вам продать всю Вашу продукцию. Продавая продукцию вы получаете золото, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи золото распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 125 продукции = 1 золота. 100 золота = 1 рубль.

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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
Последний раз редактировалось MonitoringFF; Сегодня в 14:31.
MonitoringFF на форуме  
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