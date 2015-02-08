Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,531 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Трудовые резервы России указывают на дно

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:12
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,466
Благодарностей: 140
УГ: 8
КП: 0.121
подарки
Трудовые резервы России указывают на дно


Женщины с детьми на руках, а так же пожилые граждане России практически полностью оказались выключены от рынка труда, и это не смотря на то, что количество трудоспособного населения страны ежегодно сокращается, такие данные приводятся в опубликованном исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), под названием "Влияние демографических и социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и занятости".

Для исследования брались данные, полученные от Высшей школы экономики, в ходе опроса 13000 человек, в прошлом году.

Авторы исследования пришли к неутешительным выводам. Чтобы вовлечь женщин с детьми, а так же пожилое население в экономическую активность, правительству РФ требуется начать работать над расширенной поддержкой данных слоёв населения. Но так как в федеральной казне на подобные программы денег нет, то будущий дефицит рабочей силы в России придётся покрывать за счёт увеличения трудовых мигрантов из стран бывшего СНГ.

Через восемь лет, доля трудоспособного населения, на рынке труда РФ, в возрасте от 20 до 64 лет упадёт до отметки в 60 процентов. На данный момент, с рынка труда вымещаются граждане России возрастом до 60 лет в пределах 25 процентов. Доля граждан, которые уходят с рынка труда, достигнув возраста 72 года, увеличивается ещё на 25 процентов.

Женщины в России уходят на пенсию раньше, на несколько лет, чем мужчины. 25 процентов женщин вытесняются с рынка труда при достижении возраста 58 лет, а мужчины при достижении 61 года. Доля неработающих женщин, достигнувших возраста 71 год, а мужчин - 73 года, составляет более 75 процентов.

И мужчины и женщины, с возрастом, покидают рынок труда дольше в городах, чем в сельской местности. В сельской местности 25 процентов граждан не работают при достижении возраста 58 лет, а при достижении возраста 68 лет, работу теряет уже 75 процентов граждан. В областных центрах ситуация иная, по процентам те же значения, по годам - 62 года и в 73 года соответственно. Дольше всего, получается, удержаться на рынке труда у граждан, которые имеют высшее образование. Границы в 25, 50 и 75 процентов неработающие достигают при достижении возрастных рамок - в 62, 69 и 74 года соответственно. В докризисные годы правительство принимало федеральные программы по вовлечению в экономическую жизнь этих слоёв населения, но деньги были потрачены, а результатов так и не было получено.

Учитывая большой дефицит в государственном бюджете, пожилым гражданам, а так же женщинам с детьми не стоит рассчитывать на государственные программы. Относительное напряжение в вопросе может снять повышение пенсионного возраста, но спрос на молодых специалистов не упадёт, а это значит, что пожилые люди всё равно останутся за бортом, слишком уж большая пропасть в профессиональном составе разных поколений.

Не решит кардинально проблему оскудения рынка труда и привлечение трудовых мигрантов. Так как они берут на себя, в основном, черновую работу, тогда как уже сейчас России требуются высококвалифицированные кадры.

Whore65

специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Whore65 вне форума  
Старый Сегодня, 15:15
#2
Любитель
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 238
Благодарностей: 54
УГ: 3
КП: 0.120
Re: Трудовые резервы России указывают на дно
Это и неудивительно, если министерство экономики на полном серьёзе заявляет, что надо поддерживать доллар.

Виной тому банда засевшая в Москве. Величает она себя "правительство".
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Постер ищет работу.-----------Продаю подписи.
Tehnik17 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из-за реформы МВД золотовалютные резервы России под угрозой. chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.09.2015 13:51
В России могут появиться электронные трудовые книжки moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 22.06.2015 18:53
Резервы России выросли на 8 миллиардов долларов O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 4 03.04.2015 15:12
Резервы России снизились еще на 6 миллиардов долларов ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2015 11:19
Резервы России сократились до шестилетнего минимума kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.02.2015 00:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aisller
Пункто-цифровые графики. График "крестики-нолики"
От Aisller в разделе «Forex: общий форум»
Аватар morg
ООО "Украинское бюро кредитных историй" (УБКИ) - ubki.ua
От morg в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватар nlobp
РосЕвроБанк - rosevrobank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар melpawa
PepsiCo и Coca-Cola закрывают по одному заводу в России
От melpawa в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Andriyan21
[ETC] Ethereum Classic
От Andriyan21 в разделе «Ethereum»
.     
Пользователей
408,531
Тем
465,369
Сообщений
11,485,574

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube