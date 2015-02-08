Whore65 Специалист

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Трудовые резервы России указывают на дно



Женщины с детьми на руках, а так же пожилые граждане России практически полностью оказались выключены от рынка труда, и это не смотря на то, что количество трудоспособного населения страны ежегодно сокращается, такие данные приводятся в опубликованном исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), под названием "Влияние демографических и социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и занятости".



Для исследования брались данные, полученные от Высшей школы экономики, в ходе опроса 13000 человек, в прошлом году.



Авторы исследования пришли к неутешительным выводам. Чтобы вовлечь женщин с детьми, а так же пожилое население в экономическую активность, правительству РФ требуется начать работать над расширенной поддержкой данных слоёв населения. Но так как в федеральной казне на подобные программы денег нет, то будущий дефицит рабочей силы в России придётся покрывать за счёт увеличения трудовых мигрантов из стран бывшего СНГ.



Через восемь лет, доля трудоспособного населения, на рынке труда РФ, в возрасте от 20 до 64 лет упадёт до отметки в 60 процентов. На данный момент, с рынка труда вымещаются граждане России возрастом до 60 лет в пределах 25 процентов. Доля граждан, которые уходят с рынка труда, достигнув возраста 72 года, увеличивается ещё на 25 процентов.



Женщины в России уходят на пенсию раньше, на несколько лет, чем мужчины. 25 процентов женщин вытесняются с рынка труда при достижении возраста 58 лет, а мужчины при достижении 61 года. Доля неработающих женщин, достигнувших возраста 71 год, а мужчин - 73 года, составляет более 75 процентов.



И мужчины и женщины, с возрастом, покидают рынок труда дольше в городах, чем в сельской местности. В сельской местности 25 процентов граждан не работают при достижении возраста 58 лет, а при достижении возраста 68 лет, работу теряет уже 75 процентов граждан. В областных центрах ситуация иная, по процентам те же значения, по годам - 62 года и в 73 года соответственно. Дольше всего, получается, удержаться на рынке труда у граждан, которые имеют высшее образование. Границы в 25, 50 и 75 процентов неработающие достигают при достижении возрастных рамок - в 62, 69 и 74 года соответственно. В докризисные годы правительство принимало федеральные программы по вовлечению в экономическую жизнь этих слоёв населения, но деньги были потрачены, а результатов так и не было получено.



Учитывая большой дефицит в государственном бюджете, пожилым гражданам, а так же женщинам с детьми не стоит рассчитывать на государственные программы. Относительное напряжение в вопросе может снять повышение пенсионного возраста, но спрос на молодых специалистов не упадёт, а это значит, что пожилые люди всё равно останутся за бортом, слишком уж большая пропасть в профессиональном составе разных поколений.



Не решит кардинально проблему оскудения рынка труда и привлечение трудовых мигрантов. Так как они берут на себя, в основном, черновую работу, тогда как уже сейчас России требуются высококвалифицированные кадры.



Whore65



специально для mmgp.ru Женщины с детьми на руках, а так же пожилые граждане России практически полностью оказались выключены от рынка труда, и это не смотря на то, что количество трудоспособного населения страны ежегодно сокращается, такие данные приводятся в опубликованном исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), под названием "Влияние демографических и социальных факторов на возрастную структуру экономической активности и занятости".Для исследования брались данные, полученные от Высшей школы экономики, в ходе опроса 13000 человек, в прошлом году.Авторы исследования пришли к неутешительным выводам. Чтобы вовлечь женщин с детьми, а так же пожилое население в экономическую активность, правительству РФ требуется начать работать над расширенной поддержкой данных слоёв населения. Но так как в федеральной казне на подобные программы денег нет, то будущий дефицит рабочей силы в России придётся покрывать за счёт увеличения трудовых мигрантов из стран бывшего СНГ.Через восемь лет, доля трудоспособного населения, на рынке труда РФ, в возрасте от 20 до 64 лет упадёт до отметки в 60 процентов. На данный момент, с рынка труда вымещаются граждане России возрастом до 60 лет в пределах 25 процентов. Доля граждан, которые уходят с рынка труда, достигнув возраста 72 года, увеличивается ещё на 25 процентов.Женщины в России уходят на пенсию раньше, на несколько лет, чем мужчины. 25 процентов женщин вытесняются с рынка труда при достижении возраста 58 лет, а мужчины при достижении 61 года. Доля неработающих женщин, достигнувших возраста 71 год, а мужчин - 73 года, составляет более 75 процентов.И мужчины и женщины, с возрастом, покидают рынок труда дольше в городах, чем в сельской местности. В сельской местности 25 процентов граждан не работают при достижении возраста 58 лет, а при достижении возраста 68 лет, работу теряет уже 75 процентов граждан. В областных центрах ситуация иная, по процентам те же значения, по годам - 62 года и в 73 года соответственно. Дольше всего, получается, удержаться на рынке труда у граждан, которые имеют высшее образование. Границы в 25, 50 и 75 процентов неработающие достигают при достижении возрастных рамок - в 62, 69 и 74 года соответственно. В докризисные годы правительство принимало федеральные программы по вовлечению в экономическую жизнь этих слоёв населения, но деньги были потрачены, а результатов так и не было получено.Учитывая большой дефицит в государственном бюджете, пожилым гражданам, а так же женщинам с детьми не стоит рассчитывать на государственные программы. Относительное напряжение в вопросе может снять повышение пенсионного возраста, но спрос на молодых специалистов не упадёт, а это значит, что пожилые люди всё равно останутся за бортом, слишком уж большая пропасть в профессиональном составе разных поколений.Не решит кардинально проблему оскудения рынка труда и привлечение трудовых мигрантов. Так как они берут на себя, в основном, черновую работу, тогда как уже сейчас России требуются высококвалифицированные кадры.Whore65специально для mmgp.ru

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