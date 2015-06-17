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Норвежские инвесторы увеличили вливанию в Российский рынок до 226 млн долларов

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Норвежские инвесторы увеличили вливанию в Российский рынок до 226 млн долларов


За прошлый год инвестирование Норвежскими фондами в Россию было увеличено почти в 3 раза

На заседании российско-норвежской комиссии было объявлено, что за прошлый год инвестирования Норвежского фонда Skagen в Российский бизнес было увеличено на 280 процентов. За 2016 год суммарный банк инвестиций составил 226 миллионов долларов США, рассказал председатель МежПравКомиссии, а так же Министр природ. ресурсов и экологии Российской Федерации С. Донской.

"Банк норвежской компании Skagen за прошлый год был увеличен на 146 миллионов долларов, и теперь составляет 226 миллионов" - заявил он.

Он поделился и информацией по росту фонда пенсионных выплат Норвегии, в связи новыми инвестициями, он вырос на 32 %, а именно 1,2 миллиарда долларов. Сейчас эта сумма составляет 4,9 миллиардов долларов.

Напомним, что Норвежский Инвестиционный Фонд Skagen достаточно успешно функционирует на российских биржах. В 2014 он вовремя продал акции Газпрома и СургутНефтегаза, а так же банка ВТБ, произошло это на пике цены как раз перед введением санкций против России, которые ударили по цене акций этих компаний.

Уникальность: 100.00%
По материалам rns.online
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Метки
инвестиции, россия
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