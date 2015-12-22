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Лодка на солнечной энергии выловила из рек 500 тонн мусора

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Старый Сегодня, 13:26
#1
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Имя: Влад
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Лодка на солнечной энергии выловила из рек 500 тонн мусора
В реках города Балтимора (США) плавает лодка, выглядящая так, будто приплыла из прошлого — из-за огромного колеса, которое приводит ее в движение. Но за последние месяцы эта лодка не только не загрязнила окружающую среду вредными выбросами, но и выудила из рек 500 тонн различного мусора, пишет Business Insider.

Плавсредство приводится в движение речным потоком. Если он слаб, то подключается колесо, которое питается от солнечных батарей. Судно было специально создано для очищения рек от мусора. Оно плавает с 2014 года и за это время было собрано 9 млн сигаретных окурков и 500 тысяч пластиковых бутылок и коробок. Это все помимо кучи другого мусора.


Мусор собирается с контейнер и отправляется на переработку. Сейчас создатели проекта в том числе с помощью краудфандинга собирают деньги на вторую такую лодку. Кстати, первая носит имя Mr.Trash Wheel — очень сочетается с пусть и глуповатым, но добродушным видом этой лодки.

Единственным возможным недостатком этого мусорщика является отсутствие автономности. Его обслуживает человеческая команда. Но с этим минусом сейчас борются изобретатели из Голландии. Их беспилотный водный уборщик Waste Shark тестируется в порту Роттердама. Катер способен собрать до 500 килограммов мусора за один рейс.

Индустрия сбора мусора принципе становится умнее. Так группа студентов при поддержке компаний Volvo и Renova создала систему из робота и дрона, которые сообща ищут заполненные мусорные баки и помогают мусоровозам выполнять работу. А финская компания ZenRobotics разработала промышленного робота для переработки мусора. Сенсоры системы постоянно наблюдают за потоком твердых отходов, а программа анализирует данные в реальном времени.
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Влад555 на форуме  
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