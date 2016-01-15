Дедики-шпионы или что Windows знает о вашей активности

Это видео не понравится пользователям Windows, зато после просмотра вы сможете проверить, как много ваша система знает о вас. Но целевой зритель для меня - пользователь сбрученных дедиков. Из всех моих клиентов ни один полностью не умел отключить и почистить логи…
По поводу дедиков будьте очень акуратны. Одному моему клиенту продали дедик с предустановленной системой перехвата и модификации трафика для атаки на конечного пользователя. Этим могут заниматься как органы, так и хакеры, софт мультифункциональный. Софт умело скрывает себя, обычный пользователь его не обнаружит. Аналогичный софт есть для VPN и SSH. Весьма вероятно, это софт для отлова киберпреступников, но может быть я ошибаюсь и софт направлен на кражу ценных данных.