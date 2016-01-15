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Дедики-шпионы или что Windows знает о вашей активности

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Старый Сегодня, 13:11
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Дедики-шпионы или что Windows знает о вашей активности
Это видео не понравится пользователям Windows, зато после просмотра вы сможете проверить, как много ваша система знает о вас. Но целевой зритель для меня - пользователь сбрученных дедиков. Из всех моих клиентов ни один полностью не умел отключить и почистить логи…

По поводу дедиков будьте очень акуратны. Одному моему клиенту продали дедик с предустановленной системой перехвата и модификации трафика для атаки на конечного пользователя. Этим могут заниматься как органы, так и хакеры, софт мультифункциональный. Софт умело скрывает себя, обычный пользователь его не обнаружит. Аналогичный софт есть для VPN и SSH. Весьма вероятно, это софт для отлова киберпреступников, но может быть я ошибаюсь и софт направлен на кражу ценных данных.

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