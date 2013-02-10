Exxon Mobil требует разрешения от властей США разрешить работать в РФ в обход санкций

Американская корпорация Exxon Mobil вышла с официальной просьбой к правительству США, разрешить ей работать над совместными проектами с российской государственной корпорацией "Роснефть", на территории России. То есть, по сути, американские нефтяники просят разрешения работать с российской нефтью, в обход как европейских, так и американских экономических санкций. О том, что Министерство финансов США уже рассматривает данный вопрос, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в министерстве.
Нефтедобывающая корпорация Exxon Mobil собирается работать с российской государственной нефтедобывающей компанией "Роснефть" на нескольких крупных нефтеносных участках на территории России. Так же от американских нефтяников подано прошение, к властям России, о разрешении работать совместно с "Роснефтью" на шельфах Чёрного моря. Именно этот запрос, как считают эксперты, окажется под особым и пристальным вниманием правительства США. Как указывает издание, журналисты не смогли выяснить, когда был направлен запрос на работу на шельфах Чёрного моря, до того, как Рекс Тиллерсон занял пост государственного секретаря США, или после. Как бы там ни было, теперь Рекс Тиллерсон на два года исключён от принятия решений, касающихся американской нефтедобывающей корпорации.
Нефтедобывающая компания Exxon Mobil подписала меморандум о совместной работе с российской государственной компанией "Роснефть", на шельфах Чёрного моря, в конце 2011 года.
Кроме того, корпорации "Роснефть" и Exxon Mobil, в ходе буровых работ на шельфе Карского моря, обнаружили новое крупное месторождение нефти, в сентябре 2014 года. Месторождение обнаружено на участке Восточно-Приновоземельский-1 и получило название "Победа". Однако, из-за наложенных на Россию экономических санкций, американская корпорация была вынуждена свернуть своё участие в выгодном проекте бурения месторождений нефти в Карском море.
Как сообщают российские средства массовой информации, со ссылкой на главу российской государственной корпорации "Роснефти" Игоря Сечина, российские нефтяники начнут работать на шельфах Чёрного моря, в текущем году. Крупный проект начнёт реализовываться на крупном месторождении нефти в Баренцевом море, в 2018 году. А в 2019 году начнётся освоение найденного месторождения в Карском море.
Специально для mmgp.ru