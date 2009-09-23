ЦБ Беларуси будет использовать блокчейн в реестре банковских гарантий

На прошедшем недавно в Минске мероприятии под названием “Цифровой банкинг” Тарас Надольный, который является замом первого лица правления Нацбанка Республики Беларусь заявил, что технология блокчейн будет использована во время разработки реестра банковских гарантий.
По его словам настало время перенимать опыт других банков, которые активно используют высокотехнологичные разработки в своей деятельности и применить технологию блокчейн для работы с реестрами банковских гарантий, также применить её для учёта сделок по ценным бумагам.
Заместитель первого лица правления Национального банка уверен, что в дальнейшем необходимо только увеличивать долю инновационных продуктов в банковской сфере, в частности, биометрических продуктов для оказания услуг на расстоянии, новейших моделей бизнеса, мгновенных интернет переводов, краудфандинга и много другого. Что в дальнейшем должно положительно сказаться на росте финансовой сферы Республики Беларусь. При этом необходимо сосредотачиваться не только на создании чего то нового, а и совершенствовать уже действующие сервисы.
В мероприятии “Цифровой банкинг” принимали участие представители России, Украины и Казахстана. Мероприятие проходит ежегодно для представителей финтеха и банковской сферы.