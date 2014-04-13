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В России готовится законопроект, который изменит всю банковскую систему

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Старый Сегодня, 12:06
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В России готовится законопроект, который изменит всю банковскую систему


Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела во втором чтении законопроект, предусматривающий создание новой банковской системы. Согласно предложениям, которые указаны в новом законе, все банки России будут разделены на две группы. Первая группа будет состоять из финансовых учреждений с универсальной лицензией, вторая из тех кредитных организаций, которые будут иметь базовую банковскую лицензию. Первую группу ждёт строгий надзор и полноценное регулирование со стороны ЦБ России, вторая группа будет работать по упрощённой системе.

В пояснительной записке к новому закону говорится, что реорганизация банковской системы существенно сократит издержки на соблюдении международных банковских стандартов, для финансовых учреждений с базовой лицензией. Что повлечёт за собой повышение доступности к банковским услугам на территории всей РФ.

С 1 января 2018 года, все банки с универсальной лицензией обязаны иметь минимальный размер собственного капитала в размере 1 млрд рублей. Для банков с базовой лицензией, размер собственного капитала составит всего лишь 300 млн рублей. Как только банк с формальной лицензией достигнет минимального размера собственного капитала в 1 млрд рублей, то финансовое учреждение будет иметь право подать заявку на получение универсальной лицензии. Максимальный размер минимального собственного капитала для банков с базовой лицензией, установлен в размере 3 млрд рублей.

После того, как новый закон вступит в силу, банковский сектор России практически не изменится. А для клиентов банков, вообще ничего не поменяется. В этом уверен Андрей Люшин, занимающий пост заместителя председателя правления Локо Банка. Банки всё так же смогут проводить свои операции. Даже если базовая лицензия не позволит провести какую-то сделку, то её можно будет провести через контрагентов, обладающих универсальной лицензией. Единственный минус, небольшое увеличение сроков проведения операций.

Фактически, мегарегулятор поделит весь банковский сектор по статусу. При этом существенно уменьшив надзор за мелкими банками. Это сделает работу таких финансовых учреждений более удобной и эффективной. Упрощённое регулирование станет дополнительным драйвером роста прибыльности для небольших банков. Конечно, новый закон не изменит тренда, на консолидацию сектора, но на рынке всё равно останется очень много банков с небольшой капитализацией. С одной стороны, современные реалии делает российскую банковскую систему стабильной, с другой стороны, убивает весь банковский бизнес. Новый законопроект всё это изменит.

После того, как Государственная Дума РФ окончательно примет законопроект, он станет настоящим спасательным кругом, практически для всех мелких региональных банков, которые оказались на грани лишения банковской лицензии. С одной стороны, ограниченная лицензия сильно повлияет на их баланс, так как вкладчики мелких банков, не понимая новую систему, будут изымать средства из мелких банков. С другой стороны, финансовым учреждениям с базовой лицензией будет проще привлекать вклады, из-за облегчения нормативов. К сожалению, законопроект сильно запоздал, так как он нужен был два года назад, когда ЦБ РФ стал активно вычищать банковский сектор от мелких и средних банков.

Whore65

специально для mmgp.ru
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