Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,508 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

США вернет Украине украденные П.Лазаренко средства

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:35
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,051
Благодарностей: 3,590
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 500
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
США вернет Украине украденные П.Лазаренко средства
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правительство США вернет Украине средства, украденные экс-премьером-министром Украины Павлом Лазаренко, на определенных условиях. Об этом в интервью УНН заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Это не будут просто деньги, перечисленные в бюджет Украины. Будут определенным образом обусловлены те условия и задачи, на которые эти деньги потрачены", - сказал Е.Енин.

Он уточнил, что средства могут быть возвращены Украине для борьбы с бедностью, поддержки здравоохранения или борьбы с коррупцией.
"Эти вопросы будут стоять отдельно на повестке дня украинского-американских переговоров", - пояснил Е.Енин.

Он также добавил, что процесс возвращения украденных активов может занять некоторое время, ведь средства находятся на счетах пяти различных юрисдикций.

"В некоторых юрисдикциях мы можем говорить о чуть ли не автоматическом признании решений американского суда, в некоторых юрисдикциях нам придется проводить двух- или трехсторонние переговоры с привлечением правительства США. И тогда мы будем видеть, как будет двигаться процесс возврата средств", - пояснил Е.Енин.

Напомним, Е.Енин в интервью УНН сообщил, что защита экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко предлагал правительству США заключить соглашение на условиях "50 на 50" в рамках дела о незаконном выводе 280 млн долл. из Украины.

В 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против П.Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Ранее экс-заместитель Генпрокурора Николай Обиход сообщил, что в частности, речь идет о 280 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции.

Источник: УНН
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Украденные средства DAO пришли в движение Alex077 Новости криптовалют 4 09.09.2016 23:25
Платёжная система Visa будет компенсировать украинцам украденные средства Anton-writer Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.07.2016 23:49
Западный эксперт: Как Украине вернуть украденные активы Максимм Политика и экономика 1 17.05.2016 21:49
Банки будут возвращать средства, украденные мошенниками leovit Новости в банковской сфере и страховании 15 30.03.2016 18:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
RCB500.com - Возврат 500% рефских (+бонусы)!
От RCB_500 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар HYIPMAN
Antique Pictures - antique-pictures.biz
От HYIPMAN в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Contemplateur
Ошибки/глюки форума, писать здесь
От Contemplateur в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар ramon34
WMID 895201708438 - Приму лимиты доверия
От ramon34 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Aleksey-sibir
Идут ваши похороны, вы лежите в гробу...
От Aleksey-sibir в разделе «Курилка»
Аватар Илья Юрьевич
Укрсоцбанк - usb.com.ua (продан UniCredit)
От Илья Юрьевич в разделе «Банки Украины»
.     
Пользователей
408,508
Тем
465,337
Сообщений
11,484,727

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube